Musk’ın, Trump'ın yeniden başkan seçilmesi sonrası Beyaz Saray'da üstlendiği siyasi rol, Tesla'nın satış performansını olumsuz etkiledi. Şirket, Musk'ın siyasete yakınlaşması nedeniyle hem kamuoyunda hem de yatırımcılar nezdinde çeşitli eleştirilerin hedefi oldu. Musk, Trump’ın seçim kampanyalarına milyarlarca dolarlık destek sunmuş ve seçim sonrasında Hükümet Verimliliği Departmanı'nın (DOGE) başına getirilmişti.

Yaşanan gelişmeler üzerine Elon Musk, Mayıs ayından itibaren DOGE’deki görevlerine daha sınırlı zaman ayıracağını duyurdu. Musk, “Başkan benden destek istediği sürece, haftada bir ya da iki günümü hükümet işlerine ayırmaya devam edeceğim,” ifadelerini kullandı.

Musk’ın bu kararı, hem Tesla’daki toparlanma süreci hem de şirketin gelecekteki büyüme stratejileri açısından kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.