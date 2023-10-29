Elon Musk sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda, sahibi olduğu uydu iletişim ağı Starlink'in Gazze Şeridi'ndeki tanınmış uluslararası yardım kuruluşlarına bağlantı hizmeti sunacağını açıkladı. Elon Musk, "Starlink, Gazze'de uluslararası alanda tanın yardım kuruluşlarıyla bağlantıyı destekleyecek. Birleşmiş Milletleri (BM) ve uluslararası alanda tanınan diğer yardım gruplarını destekleyeceğiz" ifadelerini kullandı.



Musk'a "Gazze" çağrısı

İsrail'in dün akşam saatlerinde yoğun bombardıman gerçekleştirdiği Gazze Şeridi'nde sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetlerinin tamamen kesilmesinin ardından çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, Elon Musk'a Starlink iletişim ağının Gazze için hizmete sunulması çağrısında bulunmuştu.