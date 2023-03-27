Meteorolojiden zirai don uyarısı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Elazığ için zirai don uyarasında bulundu.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Bölgemiz genelinin 28.03.2023 Salı günü akşam saatlerinden itibaren yağışlı havanın etkisi altına gireceği tahmin edilmektedir. Yağışların 28.03.2023 Salı günü yağmur ve yer yer sağanak yağış şeklinde olması beklenmektedir. Çarşamba günü beklenen yağışların yer yer kuvvetli olmak üzere karla karışık yağmur, yüksek kesimlerin kar yağışlı olacağı tahmin edilmektedir. Rüzgarın salı gününden itibaren bölge genelinde Güney- Güneydoğulu yönlerden kuvvetli yer yer fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir. Sıcaklıklar; çarşamba gününden itibaren 8-12 derece azalarak mevsim normallerinin altında seyredeceği beklenmektedir. 29.03.2023 Çarşamba ile 31.03.2023 Cuma günleri arasında Malatya, Elazığ, Adıyaman, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde gece ve sabah saatlerinde orta, yer yer kuvvetli zirai don riski bulunmaktadır. Özellikle kayısı üreticileri başta olmak üzere yetkililerin ve çiftçilerimizin tedbirli olmaları gerekmektedir” denildi.