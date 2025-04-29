İktidara yakın medya organlarında yer alan haberlere göre, Beykoz’daki lüks araçların İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na ait olduğu ve bir suç örgütüne ait malvarlığı olarak saklandığı öne sürüldü. Hatta bu araçların ruhsatında ismi geçen M.K. isimli şahsın, İmamoğlu’nun "gizli kasası" olduğu bile iddia edildi. Ancak İBB’nin açıklaması, bu iddiaların tamamının asılsız olduğunu gözler önüne serdi.

İBB: “Gerçekler Çarpıtılıyor”

İBB Basın Danışmanlığı tarafından yapılan açıklamada, sosyal medyada ve bazı yayın organlarında dolaşan haberlerin gerçekle ilgisinin bulunmadığı net şekilde ifade edildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“YALAN: ‘Ekrem İmamoğlu’nun lideri olduğu suç örgütünün, Beykoz’daki bir rezidansta lüks araçlar sakladığı ortaya çıktı’ yalanı.

GERÇEK: Bahsi geçen araçlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden ödül almış bir iş insanı olarak tanınan Murat Kapki’ye aittir. Söz konusu garaj, lüks otomobil meraklılarının ortak kullanımına açık bir alandır. Bu araçların, dosyada adı geçen kişilerle ya da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile hiçbir bağlantısı bulunmamaktadır.” Türkiye-İtalya Dördüncü Hükümetlerarası Zirvesi gerçekleştirildi

Ayrıca, görüntülerde yer alan diğer araçlar ve garajın da soruşturma dosyasında adı geçen herhangi bir şahısla ilgisinin bulunmadığı, araçlara el konulmasının da bu kişilerle ilişkilendirilmesinin hukuki bir temeli olmadığı belirtildi.

"Algı Operasyonu" Vurgusu

İBB açıklamasında, bazı medya organlarının bu görüntüleri İmamoğlu ile ilişkilendirerek yayınlamasının çarpıtılmış bir algı operasyonu olduğu belirtilerek, “Bu tür manipülatif haberlerle kamuoyu yönlendirilmeye çalışılmakta, hukuk süreci tamamlanmamış bir soruşturma üzerinden infaz yapılmaktadır” denildi.

Hukuki Süreç Başlatıldı

İBB, iftira niteliğindeki bu iddialar hakkında hukuki süreç başlattıklarını da duyurdu. Masumiyet karinesine açıkça zarar veren bu haber dilinin, halkı yanıltmayı hedeflediği ifade edilerek, yargı önünde hesap sorulacağı vurgulandı.