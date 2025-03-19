İmamoğlu'ndan İlk Açıklama

Gözaltı kararının ardından Ekrem İmamoğlu, evinden paylaştığı bir videoda şu ifadeleri kullandı:

"Milletimizin iradesini gasp etmeye çalışan bir avuç akıl benim sevgili polislerimi kötülüğe alet ederek, 16 milyon İstanbullunun konutunun kapısına yüzlerce polis yığmıştır. Büyük bir zorbalıkla karşı karşıyayız ama yılmayacağımı bilmenizi istiyorum. Hepinizi çok seviyorum, ben kendimi milletime emanet ediyorum. Dimdik ayakta olacağımı herkes bilsin."

Savcılıktan Resmi Açıklama

Savcılık tarafından yapılan resmi açıklamada, soruşturmanın "CHP'de para sayma görüntüleri" olarak bilinen videolar üzerine başlatıldığı ve usulsüz bağış toplama iddialarının incelendiği belirtildi.

Başsavcılık açıklamasında, Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminden bu yana kendisine bağlı bir yapı oluşturduğu ve İBB bünyesinde usulsüz ihale, dolandırıcılık, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma gibi suçlara karıştığı iddialarına yer verildi.

Ayrıca, İBB ve bağlı şirketlerinde yüksek fiyatlarla hizmet alımları yapıldığı, bazı işlerin tamamlanmadığı veya hayali işler olduğu belirtilerek, MASAK raporları ve tanık ifadelerine dayandırılan tespitlere yer verildi.

Bu kapsamda Ekrem İmamoğlu'nun yanı sıra Murat Ongun, Fatih Keleş, Ertan Yıldız ve Tuncay Yılmaz gibi isimlerin de bulunduğu toplam 105 kişi hakkında "çıkar amaçlı suç örgütü yöneticisi ve üyesi olmak, rüşvet, ihaleye fesat karıştırma, nitelikli dolandırıcılık ve kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme" gibi suçlamalar yöneltildi.

Siyasi ve Hukuki Yankılar

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması siyasi arenada büyük yankı uyandırdı. CHP'den yapılan ilk açıklamada, "Bu hukuksuz operasyonu reddediyoruz, İmamoğlu ve yol arkadaşlarının yanındayız." ifadeleri kullanıldı.

Sürecin nasıl ilerleyeceği ve Ekrem İmamoğlu'nun ne zaman adliyeye sevk edileceği merakla bekleniyor.