Gündemdeki Başlıca Konular:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu , ulaştırma, teknoloji ve altyapı alanında atılan dev adımları anlatıyor.

Aktaş Group Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Aktaş , "2030’da Türkiye'nin 1 numaralı madeni yağ üreticisi olacağız" diyerek sektördeki hedeflerini paylaşıyor.

Orta Doğu’da enerji ve hegemonya savaşları , ateşkes süreçleri ve piyasaların nabzı detaylı şekilde ele alınıyor.

Kalyon PV , dünya güneş paneli üreticileri arasında zirveye tırmandı.

Tosyalı Holding , Avrupa’nın en büyük 3. çelik üreticisi konumuna yükseldi.

Gıda, inşaat, lojistik, konut ve enerji sektörleri , güncel veriler ve analizlerle değerlendirildi.

Astaş Juki'nin Garment Tech fuarındaki büyük başarısı

Müsiad Başkanı Özdemir'in yeni ekonomi politikaları

THY'nin Avrupa'da elde ettiği uluslararası başarılar

Progroup Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Salim Çam 'dan iş rdünyasına tavsiyeleri

Omake ve Mobilchef'in Hostech By tusid 2025 başarısı

Dikkat Çeken Özel Dosyalar:

Lojistik Dosyası : Komple ve parsiyel taşımacılıkta son gelişmeler

Konut ve İnşaat : İlk çeyrekteki büyüme verileri, konut satışlarında zirve

Dış Ticaret ve İhracat : Ev ve mutfak eşyaları sektöründen, GYO analizlerine kadar geniş yelpazede değerlendirmeler

Finans ve Bankacılık: Kartlı harcamalarda yeni rekorlar, bankalardan dev sürdürülebilirlik hedefleri

Dosya Konuları ve Derinlemesine Yorumlar:

Temmuz sayısı sadece haber ve röportajlarla değil, aynı zamanda alanında uzman isimlerin kaleme aldığı analizlerle de dikkat çekiyor.

Ekovitrin’in güçlü yazar kadrosu; siyaset, ekonomi, enerji, dış politika, hukuk ve toplumsal gelişmeler gibi kritik başlıklarda kapsamlı değerlendirmelerde bulunarak, okuyuculara farklı bakış açıları sunuyor.



Gündemin hızla değiştiği bir dönemde stratejik yorumlar, saha analizleri ve geleceğe dönük öngörülerle hazırlanan bu yazılar, iş dünyası ve karar vericiler için yol gösterici nitelik taşıyor.