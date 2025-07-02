Gündemdeki Başlıca Konular:
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ulaştırma, teknoloji ve altyapı alanında atılan dev adımları anlatıyor.
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Aktaş Group Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Aktaş, "2030’da Türkiye'nin 1 numaralı madeni yağ üreticisi olacağız" diyerek sektördeki hedeflerini paylaşıyor.
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Orta Doğu’da enerji ve hegemonya savaşları, ateşkes süreçleri ve piyasaların nabzı detaylı şekilde ele alınıyor.
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Kalyon PV, dünya güneş paneli üreticileri arasında zirveye tırmandı.
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Tosyalı Holding, Avrupa’nın en büyük 3. çelik üreticisi konumuna yükseldi.
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Gıda, inşaat, lojistik, konut ve enerji sektörleri, güncel veriler ve analizlerle değerlendirildi.
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Astaş Juki'nin Garment Tech fuarındaki büyük başarısı
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Müsiad Başkanı Özdemir'in yeni ekonomi politikaları
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THY'nin Avrupa'da elde ettiği uluslararası başarılar
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Progroup Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Salim Çam'dan iş rdünyasına tavsiyeleri
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Omake ve Mobilchef'in Hostech By tusid 2025 başarısı
Dikkat Çeken Özel Dosyalar:
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Lojistik Dosyası: Komple ve parsiyel taşımacılıkta son gelişmeler
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Konut ve İnşaat: İlk çeyrekteki büyüme verileri, konut satışlarında zirve
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Dış Ticaret ve İhracat: Ev ve mutfak eşyaları sektöründen, GYO analizlerine kadar geniş yelpazede değerlendirmeler
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Finans ve Bankacılık: Kartlı harcamalarda yeni rekorlar, bankalardan dev sürdürülebilirlik hedefleri
Dosya Konuları ve Derinlemesine Yorumlar:
Temmuz sayısı sadece haber ve röportajlarla değil, aynı zamanda alanında uzman isimlerin kaleme aldığı analizlerle de dikkat çekiyor.
Ekovitrin’in güçlü yazar kadrosu; siyaset, ekonomi, enerji, dış politika, hukuk ve toplumsal gelişmeler gibi kritik başlıklarda kapsamlı değerlendirmelerde bulunarak, okuyuculara farklı bakış açıları sunuyor.
Gündemin hızla değiştiği bir dönemde stratejik yorumlar, saha analizleri ve geleceğe dönük öngörülerle hazırlanan bu yazılar, iş dünyası ve karar vericiler için yol gösterici nitelik taşıyor.
Gündemin en ilgi çekici gelişmelerini okuyucusuna aktaran Ekovitrin dergisine, yayın bayileri, zincir mağazalar, D&R mağazaları, Türk Telekom e-dergi platformu ve Dünya Store’dan temin edebilirsiniz...
Ekovitrin Medya Grubu'nun yayın portalı www.ekovitrin.com, Türkiye başta olmak üzere dünyada yaşanan son dakika gelişmelerini anında okuyucusuna ulaştırıyor.
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