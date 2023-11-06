Türkiye Cumhuriyeti Ekim ayında 100. Kuruluş Yıldönümü’nü kutlarken Doğu Akdeniz’deki devasa doğalgaz ve petrol rezervleri ülkeleri 3’üncü dünya savaşının eşiğine getirdi. İsrail’in Filistin vahşetiyle alevlenen Doğu Akdeniz’de ABD, İngiltere, Kanada, Fransa, Rusya, Çin başta, birçok ülke denizaltılar dahil savaş gemilerini bölgeye gönderdi.

Türk Deniz Kuvvetleri de yükselen tansiyona karşı tedbirlerini artırdı ve hidrokarbon rezervindeki hakkını korumaya aldı. Tahminlere göre, Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon rezervi Türkiye’nin yaklaşık 570 yıllık, Avrupa’nın 30 yıllık doğalgaz ihtiyacını karşılıyor.

Suriye ve İsrail arasında kalan Levant Havzası’nda da 3,45 trilyon metreküp doğalgaz ve 1,7 milyar varil petrol bulunduğuna dair tespitler yapıldı. Ayrıca Nil Delta Havzası’nda 1,8 milyar varil petrol, 6,3 trilyon metreküp doğalgaz ve 6 milyar varil sıvı doğalgaz rezervi var. Kıbrıs Adası çevresinde ise bugünkü değeri 400 milyar dolar olan 8 milyar varil rezerv petrol çıkarılmayı bekliyor. Diğer taraftan Girit’in güney ve güneydoğusundaki alanda biri 1,5, diğeri 2 trilyon metreküp olmak üzere 3,5 trilyon metreküp doğalgaz bulunuyor.

Milletler 3’üncü dünya savaşının sudan çıkacağına dair beklenti içindeyken Birinci ve İkinci Dünya Savaşları’nın önde gelen sebeplerinden enerji, insanlığın yine başını yakacak görüntüsü veriyor.

DÖRT DOSYA İLE AYLIK GÜNDEM

Kasım sayımızda Cumhuriyet’in 100. Kuruluş Yıldönümü, Filistin’de İsrail vahşeti, Enerji ve Lojistik dosyalarımızla gündemi yakalayan değerlendirmelere imza attık.

Ekovitrin Dergisi olarak Ekim sayısından itibaren başladığımız 100. Yıl kutlamalar ile ilgili gelişmeleri Kasım’da da devam ettirdik. Dosta güven, düşmana korku veren Türkiye’nin güçlü duruşu 100’üncü kuruluş yıldönümüne yaraşır şekilde yurtta, yurtdışı temsilciliklerinde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde törenlerle kutlandı. Bu kutlamaları Ekovitrin’in bakış açısıyla yansıtmaya çalıştık.

Diğer yandan Batı dünyasının Ortadoğu’daki ileri karakolu İsrail’in binlerce çocuk, kadın, yaşlı ve genç demeden Filistin katliamına pencere açtık ve Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki enerji dahil dış politikadaki başarılı adımlarını aktarmaya gayret ettik.

Gelişmiş ülkelerde şirket iflaslarını ve özellikle Batı ülkelerdeki ekonomik durumun giderek kötüleştiğini belirten başta Allianz, Deutsche Bank, S&P ve araştırma şirketlerinin raporlarını birleştirerek özet bir dosya yaptık.

EKOVİTRİN’İN ÖNE ÇIKAN FARKI

Enerji bakımından stratejik ve transfer ülke Türkiye’nin aynı zamanda lojistikte de bölgesinde fevkalade önemli bir coğrafi konumda bulunduğunu ortaya koyan haber, röportaj ve yorumlar Ekovitrin’in medyada öne çıkan farklı yanını bir kez daha gösterdi.

Barlas Trans’ın lojistikteki başarısının yanında diğer lojistik Türk şirketlerinin faaliyetleri Ekovitrin’e renk kattı. Dergi olarak son olayları yorumlarken, “Türkiye’nin etrafında yaşanan ve yaşanabilecek tüm olayların enerji ve lojistik hareketliliğine bağlı olduğu göz ardı edilmemeli. Tarihte büyük lojistik projeler ve enerji kaynakları büyük savaşlara ve çatışmalara yol açtı. Lojistikte doğudan batıya uzanan koridorlar ve bölgesinde yer alan büyük enerji rezervleri fırsat olduğu kadar büyük riskler de taşıyor. Türkiye’nin etrafında yaşanan ateş çemberinin bu şekilde değerlendirilmesi bakış açımızın daha sağlıklı olmasını sağlayacak” diyoruz.

YAZARLARIMIZDAN İSABETLİ YORUMLAR

Ticaret, dış politika, enerji, fuar, finans, eğitim, Turquality, yerel yönetimler ve bir çok sektöre yönelik haber ve röportajlarla birlikte yazarlarımızın gündem yorum ve analizleri dünyayı anlamada yine projeksiyon oldu. “Dünya, İsrail’in Katliamına Ne Zaman Dur Diyecek?” başlığıyla Ortadoğu’daki gelişmeleri anlatan Ekovitrin Yayın Kurulu Üyesi Bilal Koçak, enflasyonu düşürme, yatırımı ve ihracatı artırma adına yapılan faaliyetleri “Türkiye Ekonomide Yükselen Yıldız Olacak” başlığı ile aktaran Sedat Yılmaz, “Borsanın Tadını Kaçırdılar mı?” diye sorarak piyasalardaki durumu gözler önüne seren Eda Karadağ, "Avro Bölgesi’nde Enflasyon Oranı Düştü Ama Kime Göre?" başlığıyla Avrupa'daki fiyatlama hareketlerini yazan İstanbul Esenyurt Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Şaban Onur Viga, "Yöneticinin Riskte Çarpan Etki Algısı" başlığıyla iş dünyasındaki meselelere değinen Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Tümay Mercan, "Kriz Anlarında Strateji ve Bütçe Planlaması" başlıklı yazısında şirketlere uyarılarda bulunan Tuba Saraçoğlu, "Doğu Akdeniz Satranç Tahtasında Büyük Enerji Oyunu" başlıklı yazısıyla İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Filiz Katman, "Cumhuriyet, Liyakattir, Erdemdir" başlığıyla İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Emekli Tuğgeneral Naim Babüroğlu, "İstinaf Edilmeden Kesinleşen Tahliye Kararı" başlığı ile kiracı ve konut sahiplerini yakından ilgilendiren sorunu kaleme alan Av. Ahmet Burak Yalçın ve "Yönetimde Güven - Kontrol Dengesi" başlığıyla şirketlerdeki yönetimsel meselelere ışık tutan Ahmet Nedim Erdemir konularıyla ilgili açılımlarda bulundular.

Yine UTİKAD Başkanı Ayşem Ulusoy'un "Tedarik Stratejisini Belirleyen Unsurlar", İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Muammer Ünlü'nün "Karayolu Taşımacılık Sektöründe İşler Tıkırında", Maltepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Tanyaş'ın "Türkiye Lojistik Sektörü ve Politik Koridorlar" ve Lojistik Eğitimcisi Ömer Sacar'ın "100'üncü Yıla Girerken" başlıklı makaleleri lojistik sektöründe gündemi yakalayan değerlendirmeler oldu.

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