Mart 2025 Sayısında Öne Çıkanlar:

✅ Kapak Konusu: Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün’ün başarı hikayesi ve gelecek projeleri

7 kez üst üste seçilen Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, 50 yıldır kesintisiz hizmet vererek yerel yönetimde önemli bir başarı hikayesi yazdı. Ekovitrin, Akgün ile gerçekleştirdiği özel röportajda geçmişteki projelerini ve geleceğe dönük vizyonunu ele aldı.

Dergide öne çıkan diğer başlıklar neler?

✅ TOKİ’nin Büyük Başarısı: Depremzedeler için 201 bin konut

✅ Ekonominin Gündemi: Borsa, enflasyon ve halka arz analizleri

✅ Lojistik & Ulaşım: Türkiye lojistik sektöründe yeni fırsatlar ve Karayolu Taşımacılığı

✅ Sanayi & Teknoloji: Yerli üretim ve yatırım projeleri

✅ Savunma Sanayi: Yeni nesil Altay tankı üretime hazırlanıyor

✅ İş Dünyası & Finans: Bankacılık sektörü ve yatırım haberleri

✅ Kültür & Yaşam: İstanbul’un yeni prestij noktası Kıyı İstanbul Marina

Türkiye’nin iş ve ekonomi dünyasına yön veren gelişmelerin detayları Ekovitrin Mart 2025 sayısında!

Daha fazla bilgi ve güncel haberler için www.ekovitrin.com'u ziyaret edin.