Mart 2025 Sayısında Öne Çıkanlar:
✅ Kapak Konusu: Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün’ün başarı hikayesi ve gelecek projeleri
7 kez üst üste seçilen Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, 50 yıldır kesintisiz hizmet vererek yerel yönetimde önemli bir başarı hikayesi yazdı. Ekovitrin, Akgün ile gerçekleştirdiği özel röportajda geçmişteki projelerini ve geleceğe dönük vizyonunu ele aldı.
Dergide öne çıkan diğer başlıklar neler?
✅ TOKİ’nin Büyük Başarısı: Depremzedeler için 201 bin konut
✅ Ekonominin Gündemi: Borsa, enflasyon ve halka arz analizleri
✅ Lojistik & Ulaşım: Türkiye lojistik sektöründe yeni fırsatlar ve Karayolu Taşımacılığı
✅ Sanayi & Teknoloji: Yerli üretim ve yatırım projeleri
✅ Savunma Sanayi: Yeni nesil Altay tankı üretime hazırlanıyor
✅ İş Dünyası & Finans: Bankacılık sektörü ve yatırım haberleri
✅ Kültür & Yaşam: İstanbul’un yeni prestij noktası Kıyı İstanbul Marina
Türkiye’nin iş ve ekonomi dünyasına yön veren gelişmelerin detayları Ekovitrin Mart 2025 sayısında!
Daha fazla bilgi ve güncel haberler için www.ekovitrin.com'u ziyaret edin.
Gündemin en ilgi çekici gelişmelerini okuyucusuna aktaran Ekovitrin dergisine, yayın bayileri, zincir mağazalar, D&R mağazaları, Türk Telekom e-dergi platformu ve Dünya Store’dan temin edebilirsiniz...
Ekovitrin Medya Grubu'nun yayın portalı www.ekovitrin.com, Türkiye başta olmak üzere dünyada yaşanan son dakika gelişmelerini anında okuyucusuna ulaştırıyor.
İş ve ekonomi dünyası başta olmak üzere, finans, borsa, ekonomi, sağlık, sanat ve spor dünyasından gelişmeleri takip etmek için takipte kalın.
Aşağıdaki linklerden uygulamamızı indirebilirsiniz.