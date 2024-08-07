Ekonomi ve iş dünyasındaki son gelişmeleri okuyucusuyla paylaşan Ekovitrin Dergisi: röportajlar, analizler, dosyalar, en doğru ve en güncel bilgilerle yorumlayan yazarlar gibi farklı içeriklerle ulusal basında geniş yer buldu.

Türkiye iş dünyasında saygın yere sahip olan SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu röportajını kapağına taşıyan Ekovitrin, SANKO Grubu’nun bilinmeyen yönleri ve ülke ekonomisine katkılarını okuyucusuna aktardı. Ekovitrin Genel Yayın Yönetmeni Şeref Özata’nın özel röportajı ulusal basında geniş yer buldu.

Ekovitrin dergisinin ses getiren Ağustos sayısında yer alan başlıklara göz atmak isterseniz aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz...