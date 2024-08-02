Aylık Ekovitrin Dergisi, Türkiye’de ekonomi ve finans alanında güvenilir bir kaynak olarak bilinirken, geniş okuyucu kitlesi ve uzman kadrosuyla sektördeki yerini daha da sağlamlaştırıyor. Ekonomi ve iş dünyasındaki son gelişmeleri röportaj, analiz, dosyalar, en doğru ve en güncel bilgilerle yorumlayan dergi, Ağustos’ta yine dopdolu bir muhteva ile okuyucusunun karşısına çıktı.

SANKO’nun Hareket Noktası Döngüsel Ekonomi

Bir asrı aşan 120 yıllık geçmişiyle SANKO Holding, birikim, tecrübe ve kabiliyetlerini geleceğe taşırken disiplin, sürdürülebilirlik ve yenilikçiliğiyle Türk sanayinin öncüleri arasında yer alıyor. SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, döngüsel ekonominin altını çizerek SANKO Grubu’nu bilinmeyen yönleriyle Ekovitrin Genel Yayın Yönetmeni Şeref Özata’ya anlattı.

Eğitim alanında faaliyet gösteren iş insanı Mehmet Gültekin’in başarısını sayfalarına taşıyan Ekovitrin, “Yabancılar Dosyası” ile ülkede bulunan göçmenler başta olmak üzere – yabancı iş insanlarının Türkiye ekonomisine verdiği katkıları, “Yabancılar Türkiye’ye Yük Değil, Güç Veriyor” başlığı altında özetledi.

Hayvansever Değil , Organize Mama Çetesi

Kamuoyunda sokak hayvanları meselesi tartışılırken hayvanseverliğin altından "organize mama çetesi"nin çıkmasını da dosyaları arasına alan Ekovitrin, Microsoft kaynaklı global Mavi Ekran Hatası, tam bağımsız Türkiye için milli teknoloji hamlesinin mutlaka gerekli olduğunu vurguluyor. Dergi aynı küresel teknoloji kriziyle ilgili "Dijital Kıyamet Restartını 'Yapay Zeka' mı Başlattı?" sorusuyla okuyucunun dikkatini siber saldırıda "yapay zeka"nın fonksiyonuna çekti.

Ekovitrin Bakışı ile Enflasyon ve Hayat Pahalılığı

Dönemin en önemli ekonomik sorunu enflasyonu farklı bir bakış açısıyla masaya yatıran Ekovitrin, hayat pahalılığını körükleyen 5 etkeni sıraladı. Enflasyon konusunda enerjiye yer veren dergi, ‘Yenilenebilir Enerji Kaynakları (YEK) istenilen seviyeye getirilebilseydi enflasyon bu kadar yüksek seyretmeyecekti’ diyerek iki raporla ilgi çekici bir analiz ortaya koydu.

Bir yıllık sonuçlara göre ekonominin ümit vermesine karşılık gerçek etkinin henüz piyasa ve fiyatlara yansımadığına dair bir analiz kaleme alan Ekovitrin, ekonomi yönetiminin henüz ekonomiye tam hâkimiyet sağlayamadığı, TCMB'nin politika faizini yüzde 50'de sabit tutmasının yanında enflasyonda başarı için likidite temizliğini yükselttiğini yazdı. Dergi ayrıca Türkiye'nin bu yıl 60 milyar dolar beklediği turizmi enflasyon ve fahiş fiyatların vurduğunu bir dosya olarak işledi.

Çin ve İtalya’dan Gelen UDY’ler Yatırımın Öncüleri

Türkiye'nin uluslararası Gri Liste'den çıkarılması ve Moody's ile birlikte diğer kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye'yi yatırım yapılabilir bölgesine taşımak için para politikası ve CDS'leri takip ettiğini belirten Ekovitrin, yeni Çin ve İtalya'dan gelen otomotiv sektörüne dair doğrudan yatırımlarının Türkiye'ye geleceklerin öncüsü olabileceğine vurgu yaptı.

Piyasaları da gündemine alan Ekovitrin, "altın" ve "kripto para"nın küresel konjonktür sebebiyle fiyat olarak yüksek rakamlara ulaşabileceğini delilleriyle değerlendirdi.

Vergiyi Yergiye Dönüştürmek Ne Kadar Doğru

Ekovitrin yazarlarıyla yine nokta atışlar yaptı. Genel Yayın Yönetmeni Şeref Özata "Güven İstikrar" başlıklı "Editör" yazısında derginin 24 yıllık yayın hayatında iş dünyasındaki etkinliğini yazdı. Gündemin en fazla tartışılan konuları arasında bulunan "vergi meselesi”ni yorumlayan Sedat Yılmaz, yazısının başlığını "Bize Lâzım Olan Vergi Vicdanı" dedi.

Tuba Saraçoğlu, makalesinde günümüzdeki yönetim yaklaşımlarının, geçmiş modellerden örnek almasını tavsiye eden bir yazı kaleme aldı. Atilla Yıldıztekin ise Türkiye'nin önde giden sektörlerden lojistik konusunda "Komple ve Parsiyel Taşımacılık"ı işledi. Işılay Reis Yorgun ise yazısında "Toprakta Bereket, Gelecekte Umut Var" başlığıyla tarımda hasat bayramından bahsetti.

Ekovitrin yazarlarından Neslihan Maltepe bu ay turizmi yazdı. Serhat şehirlerden Kars ve Ardahan'ı tarih, kültür ve tabiat güzellikleriyle gözler önüne seren Neslihan Maltepe, makalesinde Kazım Karabekir Paşa'yı başköşeye oturttu. İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Adil Atasoy "Karar Almada Akıl-Gönül İlişkisi"ni Taylasan Kuramı ile anlattı.

Ekovitrin, 2024-2025 yılı yeni yayın döneminde de yeniliklerle gündemin bilinmeyenlerine ışık tutacak.