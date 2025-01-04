Genel Yayın Yönetmeni Şeref Özata EDİTÖR yazısında Ekovitrin dergisinin ilk sayısından itibaren hedeflerinin Türkiye’nin en güvenilir yayınlarından biri ve iş dünyasına ilham veren bir rehber olarak yürümek olduğunu söyledi ve ekledi:

“Ekovitrin yayın hayatına başladığında ‘Türkiye’de hiç mi güzel şeyler olmuyor?’ diyerek her kesime ilham veren düşünceleri kamuoyu ile paylaşmaya başladı. Bardağın dolu tarafını görerek; sadece ekonomi haberlerini aktaran bir dergi olmak değil, aynı zamanda üretimi teşvik eden, başarıyı destekleyen bir yayıncılık politikası izleyerek çeyrek asrı geride bıraktık. Diğer taraftan Ekovitirin’i ‘Ekovitrin Global’ ile dünya çapında tanınan bir marka haline getirmeyi başardık. Bugün, geriye dönüp baktığımızda, bu hedefi gerçekleştirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.”

ECZACIBAŞI’DAN ALTIN DEĞERİNDE MESAJLAR

Ocak sayısına Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı ünlü iş insanı Bülent Eczacıbaşı’yı misafir eden ve 300’üncü sayısında “Hikâyemizi Doğru Yazarsak Dünyada İlk 10’a Gireriz” mesajı veren Ekovitrin dergisi, büyüyen, gelişen ve kalkınmada her fırsatı değerlendiren Türkiye ve Türk insanının yapması gerekenleri bu defa ünlü iş insanı Eczacıbaşı’nın deneyimleri çerçevesinde sayfalarına aldı.

Bülent Eczacıbaşı Ekovitrin’deki söyleşisinde; “Ülkemiz genç nüfusu, jeopolitik yeri ve ekonomisiyle yüksek bir potansiyel barındırıyor. Tek ihtiyacımız makro ekonomik dengesizliklerin giderildiği bir ekosistem. Hükümetler verimlilik için sanayi politikaları geliştirirken iş dünyası da mikro çözümlerin birer parçası olmalı. İkiz dönüşüm denilen ilki iklim değişikliğine karşı yenilenebilir enerjiye geçiş ve ikincisi dijital teknolojilerin yerel ekonomik faaliyetlere entegrasyon sürecinin hızlandırılması gerekiyor. Üst yönetimler kuruluşlarını ekosistemi ve inovasyonu destekleyen bir ekonomik yapıya kavuşturmak zorunda. Bu işletme kültürü, âdil ve şeffaf bir yönetimin benimsenmesiyle olur” dedi.

LOJİSTİĞE DEVLET TEŞVİKLERİ VE HUKUKİ DÜZENLEME

Bu ayki kapak konusunu lojistiğe ayıran Ekovitrin, sektörün önemli ismi Arıç Lojistik’in Yönetim Kurulu Başkanı Bahattin Arıç’tan stratejik bilgileri kamuoyu ile paylaştı. Bahattin Arıç, dünyanın merkezi noktasında yer alan Türkiye’de lojistik sektörünün çok daha verimli hale gelebileceğini ve ülkeye yüksek katma değer sağlayabileceğini dile getirdi ve “İhracata yönelik devlet teşvikleri desteğinde daha üretken bir lojistik sektörü oluşturabiliriz. Bunun için hukuksal düzenlemelere ihtiyaç var” mesajını verdi.

Progroup Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Salim Çam da, dergideki söyleşisinde; Turquality’den faydalanması gereken sektörlerin başında lojistiğin geldiğini söyledi. Lojistik sektörünün taşıma, depolama, dağıtım ve müşteri hizmetleri gibi faaliyetleri içerir ve ticaretin sürdürülebilirliği açısından stratejik bir öneme sahip olduğunu dile getiren Dr. Salim Çam, “Ayrıca, lojistik sektörü ülkeler için bir rekabet avantajı sağlayarak ekonomik büyümeye doğrudan katkıda bulunur. Turquality, lojistik sektörünün küresel pazarlarda daha güçlü bir konuma gelmesini destekleyen bir platform olarak dikkat çekiyor. Program, lojistik firmalarının operasyonel süreçlerini geliştirmelerine, dijitalleşme ve inovasyon süreçlerine yatırım yapmalarına ve marka değerlerini artırmalarına olanak tanıyor” bilgisini verdi.

EKOVİTRİN DERGİSİNDE BAŞI ÇEKEN DOSYALAR

Ekovitrin dergisinde öne çıkan çarpıcı dosyalar arasında; “Dünya Silahlanma Yarışında”, “Suriye’de Çözümün Anahtarı Türkiye mi?”, “Almanya Ekonomisi Çöküyor mu?”, “Türkiye F-35’lerde Tekrar Devrede”, “THY Dünyada En çok Ülkeye Uçan Hava Şirketi Olarak Guinnes Rekorlar Kitabı’nda”, “Halkbank’tan Girişimci Gençlere 2 Yeni Kredi”, “Ekonomi ve İş Dünyası 2025’e Olumlu Bakıyor”, “İstanbul Holding’in İlk Yılında Büyük Başarısı”, “İhracatın Büyümesi E-Ticaret Lojistiğinin Gelişmesine Bağlı”, “Dünya İklim Krizine Vurdum Duymaz” ve “Sürdürülebilir Konut Piyasası İçin Faizler Düşmeli” başlıklı konular yer aldı.

YORUMLARIYLA DOSYALARI DESTEKLEDİLER

Ekovitrin yazarları isabetli yorumlarıyla Ocak sayısında gündemi yorumlarken dergideki dosyaları desteklediler. Genel Yayın Yönetmeni Şeref Özata "Enflasyon Ateşini Körükleyen Fırsatçılık" başlıklı "Editör" yazısıyla piyasadaki fiyat dengesizliklerine atıfta bulundu. Kocaeli Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tümay Mercan “2025 Ticarette Ahlâk Yılı Olsun mu?" başlığıyla Türkiye’deki ticari hayatın fotoğrafını çekti. Ali Karabaş da “2025’te Zorluklar ve Fırsatlar” başlığıyla yeni yıla projeksiyon yaptı. Sedat Yılmaz ekonomideki gelişmeleri “Ekonomide Dengelenmenin İlk İşareti Faiz İndirimi” başlığı altında inceledi. UTİKAD Başkanı Bilgehan Engin “Denizyolu Taşımacılığı Krizlerle Mücadele Ederek Gelişiyor” makalesiyle lojistikteki son gelişmeleri aktardı. Avukat Ahmet Burak Yalçın “2025 Yılı İstinaf ve Temyiz Parasal Sınırları”nı makalesiyle açıkladı. Tuba Saraçoğlu da yazısında “Dünyanın En Eski Aile Şirketleri ve Başarı Hikâyeleri”ni gündeme taşıdı.