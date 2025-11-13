TMSF, Ekotürk TV’ye Kayyum Atamıştı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Papara’nın ardından Papara'nın yüzde 70 hissesine sahip televizyon kanalı Ekotürk TV’ye de el koymuştu. 11 Ağustos itibariyle Cengiz Özdemir ve Ahmet Faruk Karslı’nın görevine son verilirken, kanalın kayyumu olarak Yeni Şafak yazarı İbrahim Paşalı atandı.

Kayyum yönetiminde maaşlar gecikmeli olarak ödenen kanal, satış sürecine kadar TMSF’nin gözetiminde faaliyetlerini sürdürdü.

26 Milyon TL’ye Satışa Çıkarıldı

Ekotürk TV, satışa çıkarıldığında ihale katılım teminatı 2 milyon 600 bin TL olarak belirlendi. 5 Kasım’da TMSF binasında yapılan ihaleye yalnızca bir şirket teklif verdi ve TMSF teklifi kabul etti. İhale ilanı satış sayfasından kaldırıldı.

Kayyum İbrahim Paşalı, satışın gerçekleştiği gün kanalda yöneticilerle bir toplantı yaparak, “Yeni sahip Rekabet Kurulu onaylayana kadar gizli tutulacak” dedi.

Yeni Sahibi: Negmar Denizcilik

Ekonomi dünyasında uzun süre merak konusu olan yeni sahibin kimliği sonunda ortaya çıktı. Ekotürk TV’nin yeni sahibi, denizcilik sektöründe faaliyet gösteren Negmar Denizcilik oldu.

Negmar Denizcilik, denizcilik sektörünün tanınan isimlerinden biri. Şirket, yakın zamanda Ciner Denizcilik tarafından satışa çıkarılan “Orhan” isimli gemiyi satın almıştı. Ayrıca 2012 yılında İDO ile yaşanan bir anlaşmazlıkla gündeme gelmişti.

Negmar Denizcilik’in Tarihçesi

Şirketin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Negmar Denizcilik 2008 yılında kuruldu. Kuruluş süreci, Suudi Arabistan merkezli Nesma şirketi ile Türkiye’nin tarım sektöründe önemli isimlerinden Etis Denizcilik’in bir araya gelmesiyle başladı. Şirketin ismi, Nesma (N), Etis (E), Gübretaş (G) ve Marine (MAR) kelimelerinin birleşiminden oluşuyor.

Negmar, kuruluşundan itibaren uluslararası vizyon, girişimcilik ve değerlerine bağlılık prensipleriyle büyüyerek denizcilik sektöründe önemli yatırımlar yaptı. 2018 sonrası ise girişimcisi tek başına yoluna devam ederek şirketin büyümesini sürdürdü.

Ekotürk TV’nin Geleceği

Negmar Denizcilik’in medya sektörüne girişi, Ekotürk TV’nin içerik ve yayın politikalarında yeni bir dönemin başlangıcı olarak görülüyor. Satışın resmi açıklaması, Rekabet Kurulu’nun onayıyla birlikte yapılacak.