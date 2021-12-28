Kiğılı'dan yılbaşına özel kampanya

İSTANBUL (AA) - Kiğılı, net yüzde 50’ye ek, 2 ürüne yüzde 10, 3 ve üzeri ürüne yüzde 25 fiyat avantajı sunduğu yılbaşı özel alışverişi kampanyasını başlattı.



Kiğılı'dan yapılan açıklamaya göre, marka, ceketten pantolona, trikodan gömleğe, monttan kabana birçok üründe uyguladığı fiyat avantajı ile hem kendine hem de değer verdikleri için yeni yıl alışverişi yapmak isteyenleri özgün alternatiflerle buluşturuyor.



Yılbaşı kapsamında pek çok üründe uygulanan fiyat avantajlarını geniş ürün gamına yayan Kiğılı, aksesuarlarda 3 al 2 öde ve ikili gömlek alımında geçerli 178 TL’lik fiyat avantajı seçeneğiyle kendini rahat, şık ve özgür hisseden erkeklerin tercihi oluyor.



Kiğılı mağazaları ile kigili.com adresinde geçerli olan fiyat avantajları, kaliteli ve uygun alışverişi mümkün kılıyor. Öte yandan, kigili.com adresinden alınan ürünler, 24 saat içerisinde adrese kargo ücreti olmadan teslim ediliyor.





