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İndirimden yararlanmak için kuyruk oluşturdular
ZONGULDAK’TA ZİNCİR MAĞAZANIN YAPTIĞI YÜZDE ELLİ İNDİRİMDEN YARARLANMAK İSTEYEN VATANDAŞLAR MAĞAZA ÖNÜNDE KUYRUK OLUŞTURDU.
Ekonomi 27.03.2023, 13:52
Zonguldak’ta zincir mağazanın yaptığı yüzde elli indirimden yararlanmak isteyen vatandaşlar mağaza önünde kuyruk oluşturdu.
Zonguldak’ta zincir bir mağazanın günlerdir devam eden yüzde elli indirimi bugünde devam etti. Mağazanın açılışı öncesinde sabah saatlerinde vatandaşlar mağaza önünde uzun kuyruklar oluşturdu.
Mağazanın açılmasıyla birlikte vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Öte yandan vatandaşlar kendilerine kıyafet alabilmek için bir birleriyle yarıştı.