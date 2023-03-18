Hisarcıklıoğlu: “Deprem bölgesinde ekonomik aktivitenin hızlı bir şekilde eski haline gelmesi gerekiyor”

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, depremlerden etkilenen bölgelerin ekonomisinin yeniden düzelmesi adına tüm imkanların kullanılması gerektiğini belirterek, “Türkiye ekonomisinin neredeyse yüzde 11’lik kısmını kapsıyor” dedi.

Hisarcıklıoğlu, Ordu Ticaret Borsası Başkanı Ziver Kahraman’a ziyarette bulundu. Borsa binası toplantı salonunda düzenlenen toplantıda farklı illerden oda ve borsa başkanları da katılım sağladı.

Burada düzenlenen toplantıda konuşan Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin hep birlikte deprem bölgelerine yardım için seferber olduğunu söyledi. Hisarcıklıoğlu, “Bugün 70 vilayet oradaydı, biz 363 oda ve borsa, 43’ü bölgede diğerleri ile de baktığım zaman bütün şehirlerimizden ilçelerimizden de afet bölgelerine herkes yağmur oldu yağdı. Herkes ne ihtiyaç varsa gönderirim bugüne kadar camiamız bölgeye 5 bine yakın tır 6 uçak 7 gemi 5 bin 700 çadır bin 418 konteyner şu an itibariyle 4 bin jeneratör 120 bin ısıtıcı gönderildi. Orada seyyar mutfaklarımız çalışıyor, inşallah Ramazan ayında sahurda ve iftarda yemeğimiz çıkacak” diye konuştu.

“Deprem bölgesindeki ekonomik aktivitenin eski haline gelmesi gerekiyor”

Deprem bölgelerinin ekonomisinin canlanması adına çalışmalar yapılması gerektiğini kaydeden Hisarcıklıoğlu, “Elimizde imkan varken ne yapacaksak yapalım. Buraya yönelik olarak yeni katkı vereceğimiz işler ve projeler var. Özellikle E-ticaret pazar yerlerine bu bölgeden sıfır komisyonla mallarını diğer illere pazarlaması için katkı veriyoruz. Bu illerimize destek olmamız gerekiyor, oradaki ekonomik aktivitenin eski haline gelmesi lazım çünkü Türkiye ekonomisinin neredeyse yüzde 11’lik kısmını kapsıyor, destek olmamız lazım” şeklinde konuştu.

Hisarcıklıoğlu deprem bölgeleri için konut de seferberliği başlattıklarını da sözlerine ekledi.

“Yaraları sarmak için seferber olduk”

Ordu Ticaret Borsası Başkanı Ziver Kahraman ise deprem bölgelerine olan desteklerinin devam ettiğini söyledi. Kahraman, “Ülke olarak acı ve zor günlerden geçiyoruz. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği kendisine bağlı 365 oda ve borsa ile Türkiye’nin her köşesinde etki ve koordineli olarak umut olmuştur, olmaya da devam etmektedir. Camiamız iyi ve kötü günde milli refleks gösterme noktasında devletimizin ve milletimizin yanında yer almıştır, saygın bir yere sahiptir. Bizler, bu durumun gerektirdiği sorumluluk ve ciddiyet ile davranıyoruz, yaraları sarmak için seferber olduk” ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından Hisarcıklıoğlu ve Kahraman karşılıklı olarak hediye takdiminde bulundu.