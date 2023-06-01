Fabrika çalışanları mesaiye fidan dikerek başladı

Sivas’ta ürettiği eksantrik millerle adını dünyaya duyuran ESTAŞ çalışanları, mesaiye çam fidanı dikerek başladı.

Türkiye’nin önemli ağır sanayi kurumlarından biri olan ve dünyada kam mili üretiminde ilk sıralarda yer alan ESTAŞ Eksantrik Sanayi ve Ticaret A.Ş., örnek bir çalışmaya imza attı. Doğa ve hayvan dostu olarak tanınan firma çalışanları, sabah mesaiye çam fidanı dikerek başladı. Şimdiye kadar fabrika çevresine ve farklı bölgelere 5 binden fazla fidan diken firma, bugün düzenlediği etkinlikle 200 fidanı toprakla buluşturdu. ESTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Timuçin, dikilen her ağacın gelecek nesillere yadigar olduğunu ifade etti.

“Gelecek nesiller için çok önemli”

Timuçin, ağaç diktikleri için huzurlu olduklarını belirterek, “Biz 1985’ten itibaren organize sanayi bölgesine geldik. Burada her sene ağaç dikme programı yapıyoruz. Bu sene de bu bölgeye 200 adet çam ağacı fidanı dikeceğiz. Bir kısmını diktik, devamını getireceğiz. Ülkemiz, şehrimizi, organize sanayi bölgemizi yeşillendirmemiz gerekiyor. Gelecek nesiller için çok önemli. Burada diktiğimiz her ağaç gelecek nesillerimize bizden kalan yadigar olacak. Bu yönden ağaç diktiğimiz için çok huzurluyuz. Aslında insanoğlu doğduğu günden öldüğü güne kadar çevreyi kirletiyor, dünyaya zarar veriyoruz. Ama bazı faaliyetleri de yaparak dünyaya katkılarımızın olması gerekiyor. En faydalısı ise ağaç dikmek. Bu ağaçlar havamızın temizlenmesine ve bölgeye yağmur yağmasına etken oluyor” dedi.

Fabrika çalışanları ise bu tür etkinliklerin kendilerini mutlu ettiğini ifade etti.