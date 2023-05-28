Dünyanın gözü Türkiye'deki cumhurabaşkanı seçiminde

Dünya basını Türkiye'de düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda oy sayma işlemini yakından takip ediyor. Birçok basın kuruluşu seçimle ilgili gelişmeleri okuyucularına anlık veriler ile aktarırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim yarışını önde götürdüğünü belirtti.

“Sıkı bir yarış”

Birleşik Krallık merkezli yayın kuruluşu BBC, “İlk sonuçlar, hayal edilenden daha sıkı bir yarış olduğunu gösteriyor” ifadelerini kullanarak, yüzbinlerce kişinin sandık başında gönüllü olarak görev aldığını aktardı.

“Cumhurbaşkanı Erdoğan avantajlı”

Birleşik Krallık merkezli yayın kuruluşu Reuters ise, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimi kazanmak için avantajlı bir konumda olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iktidarını uzatabileceğini aktardı.

AP, verilerin farklılığına dikkat çekti

ABD merkezli haber ajansı AP, resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim yarışını önde götürdüğünü belirterek, Anadolu Ajansı'nın (AA) Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, ANKA Haber Ajansı'nın ise Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu önde gösterdiğini ifade etti.

"Çok fazla beklenti, çok fazla belirsizlik var”

Fransa merkezli yayın kuruluşu France 24 ise, oyların yüzde 85'inin sayıldığını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ikinci turu önde götürdüğünü aktararak, Türkiye tarihindeki ilk kez cumhurbaşkanlığı seçimin ikinci tura gittiğine dikkat çekti. France 24 canlı olarak yayınladığı haberlerde, Türkiye'de gergin bir ortam olduğunu belirterek, "Çok fazla beklenti, çok fazla belirsizlik var” dedi.

ABD'li haber kanalı CNN, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi olmayan sonuçlarda liderliğini sürdürdüğüne dikkat çekerek, resmi sonuçların Yüksek Seçim Kurulu tarafından açıklanacağını ifade etti.

“Erdoğan ikinci turda liderliği ele alıyor”

Katar merkezli bir haber kanalı Al Jazeera, “Erdoğan ikinci turda liderliği ele alıyor” başlığıyla yayınladığı canlı anlatımda, resmi olmayan seçim sonuçlarını anlık olarak okuyucularına aktarıyor.