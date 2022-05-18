Doğalgazlı binalarda soba yakmak yasak mı?

Özellikle doğalgazlı apartmanlarda soba yakan malikler birtakım şikayet ve cezalar ile karşı karşıya gelebiliyor. Peki, doğalgazlı apartmanda soba yakmak yasak mı?

Doğalgazlı apartmanda soba yakılması apartman yönetim planı ile yasaklanabiliyor.

Kanunen apartman genel kurul kararı ile katı yakıttan, sıvı yakıttan ya da doğalgazlı yakıttan ferdi ısınmaya geçildiği taktirde, ferdi ısınmanın mutlaka doğalgazla yapılması gerekiyor.

Ferdi ısınmaya karar verilmesi halinde, bağımsız bölüm malikleri kömür odun yada sıvı yakıt sobaları kullanamıyor. Aksine davranan için mahkemeye başvurulup, kat malikinin men edilmesi istenebiliyor.

Ayrıca, belediyeye şikayette bulunulması durumunda Belediye Zabıtaları soba yakan kat malikine tebligatta bulunarak, kullanımın devamı durumunda para cezası kesebiliyor.