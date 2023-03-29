Diyarbakır OSB Başkanı Fidan: “Deprem korkusu göçe zorluyor”

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Fidan, deprem felaketinin yaşandığı 11 ildeki vatandaşların daha güvenli şehirlere göç etmeye başladığını belirterek, "Bölge sanayimizin kalkınmasının en önemli faktörü olan genç nüfusun başka şehirlere göç etmesi, bölge sanayisini ve ekonomik kalkınmasını olumsuz etkiler. Devletimizle birlikte bu göçü önlemek için çalışma yapılması gerekiyor" dedi.

6 Şubat’taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından özellikle Kahramanmaraş, Adıyaman ve Hatay başta olmak üzere birçok yerleşim merkezinde yaşayan vatandaşlar, daha güvenli hissettikleri başka şehirlere göç etmeye başladı. Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Fidan, devletin öncülüğünde yapılacak bir çalışma ile bu göçün durdurulması gerektiğini söyledi. Öncelikle güvenli bölgelerde TOKİ tarafından yapılacak konutların biran önce tamamlanarak, depremzedelerin bu konutlarda barınmasını sağlamak gerektiğini dile getiren Fidan, tüm sosyal yaşam ihtiyaçları giderilen vatandaşların çalışacağı sanayi tesislerini de aynı paralelde ayağa kaldırmak gerektiğini kaydetti. Fidan, "Devletin sağlayacağı imkanlar ile uzman kadroların yapacağı çalışma sonucu depremden etkilenen fabrikaları yeniden sanayiye kazandırmamız gerekecek. Bir nebze de olsa rahatlayan depremzede vatandaşlarımızın acısını unutturmak mümkün değil. Ama her şeye rağmen hayat devam ediyor ve edecek. Vatandaşlarımızın sosyal hayatıyla birlikte sanayinin de kalkındırılması ve istihdam alanları oluşturulması gerektiğine inanıyorum" dedi.

Depremden etkilenen sanayicilere çağrı

Özellikle Kahramanmaraş’ta tekstil sektöründe faaliyet yürüten fabrikaların biran önce hayata geçirilmesi gerektiğine dikkat çeken Fidan, şöyle konuştu:

"Bölgemiz tekstil üretiminin merkezi. Ham madde bizim bölgede. Gıda ürünlerinin çoğu da bizim bölgede üretiliyor. Kahramanmaraş’ta tekstil sektöründe üretim yaparken, fabrikası ya da makinesi hasar gören sanayicilerimizin Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi’ne gelmesi çağrısında bulunuyoruz. Sadece Kahramanmaraş değil Adıyaman, Hatay ve olumsuz etkilenen diğer şehirlerdeki sanayicilerimizi Diyarbakır’a bekliyoruz. Diyarbakır OSB olarak 5. etap ile ilgili çalışmalarımızda sona gelindi. Bir iki ay içerisinde nihai olarak çözeceğimiz 5. etapta depremde etkilenen sanayicilere yer vermeye hazırız. Sanayi kalkınırsa, istihdam artar. İstihdamın artması, genç nüfusun göçünü de engeller, vatandaşlarımızın da sosyal refahını kısmen de olsa sağlamış olacağız.”

"TOKİ konut malzemelerini bölgeden temin etsin"

Deprem bölgesinde TOKİ’nin yapacağı konutlarda kullanılacak inşaat ve yaşam malzemelerinin tamamının da bölgedeki sanayicilerden temin edilmesi gerektiğini ifade eden Fidan, "Kahramanmaraş, Adıyaman ve Hatay başta olmak üzere 11 kentimizde depremden kaynaklı büyük bir yıkım yaşandı. Evsiz kalan vatandaşlarımız için TOKİ’nin yaptıracağı konutlarda kullanılacak inşaat ve diğer ihtiyaç malzemelerinin tümünün yine bölgede halen aktif olarak üretim yapan sanayi tesislerinden alınmasını talep ediyoruz. Hem depremden etkilenen sanayici bir nebze de olsa rahatlayacak, hem de bölge ekonomisine de bereket gelecek. Bölgemizde konutların teslimine kadarki süreçte kullanılacak inşaat başta olmak üzere bütün malzemeler üretilmektedir. Bu denli bir çalışma olursa göç tersine döner ve o kent ayaklanır" şeklinde konuştu.