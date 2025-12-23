Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ), iki asra yaklaşan tecrübesi ve geniş hizmet ağı ile posta kargodan lojistiğe, e-ticaretten bankacılığa kadar birçok alanda çalışmalarını sürdürüyor. Bu hizmetlerin yanı sıra PTT AŞ, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının koordinasyonuyla hayata geçirdiği Türkiye Kart Projesi ile şehir içi ulaşımda ödeme yöntemlerinin tek bir çatı altında toplanmasını amaçlıyor.

Türkiye’nin ulaşım alanında geleceğini şekillendirecek olan Türkiye Kart Projesi, dijital dönüşüm kapsamında geliştirilen bir inovasyon ve teknoloji projesi olarak dikkat çekiyor. Ülke genelinde kullanımı hedeflenen proje ile ulaşım, ödeme, para transferi ve alışveriş işlemleri tek bir kartta birleşirken vatandaşlar Türkiye Kart’ı hem fiziki olarak hem de Türkiye Kart mobil uygulamasındaki QR kod ve kredi kartı seçenekleriyle kullanabilecek.

TÜRKİYE KART ÇANKIRI’DA HİZMET VERMEYE BAŞLADI

PTT AŞ, Türkiye Kart Projesi’nin ülke genelinde yaygınlaştırılmasına yönelik iş birliklerini sürdürüyor. İlk olarak pilot il Konya’da devreye alınan ve daha sonra belirli illerde kullanılmaya başlanan Türkiye Kart, Çankırı Belediyesi ile imzalanan iş birliği protokolü kapsamında Çankırı’da vatandaşların hizmetine sunuldu.

İmzalanan protokol ve Türkiye Kart Projesi’nin detaylarına ilişkin bilgilendirme yapmak amacıyla Çankırı Yer Altı Tuz Şehri’nde basın bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Toplantıya, Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen ve PTT AŞ Genel Müdürü Dr. Hakan Gülten katılım sağladı.

PTT AŞ GENEL MÜDÜRÜ DR. HAKAN GÜLTEN: “TÜRKİYE KART PROJESİ, BUGÜN ÇANKIRI’DA HİZMETE ALINARAK BU VİZYONUN SOMUT VE GÜÇLÜ BİR YANSIMASI HÂLİNE GELMİŞTİR.”

PTT AŞ Genel Müdürü Dr. Hakan Gülten, Türkiye Kart’ın Çankırı’da hayata geçirilmesine ilişkin düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında yaptığı konuşmada; köklü tarihi, zengin kültürel mirası ve eşsiz doğal güzellikleriyle öne çıkan Çankırı’da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının koordinasyonunda, PTT’nin yürüttüğü ve ülkemizin dijital dönüşüm sürecine katkı sağlayan Türkiye Kart Projesi’nin önemine dikkat çeken Gülten, proje ile şehir içi ulaşımda kullanılan ödeme yöntemlerinin tek bir çatı altında toplandığını, daha verimli, daha ekonomik ve daha istikrarlı bir yapı oluşturulduğunu kaydetti. Türkiye Kart’ın, kullanıcı dostu yapısının yanı sıra, kâğıt bilet kullanımını ve gereksiz kart üretimini azaltarak çevresel sürdürülebilirliğe de katkı sağladığını söyleyen Dr. Hakan Gülten, vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştırmayı merkeze alan bu yaklaşım doğrultusunda hayata geçirilen Türkiye Kart Projesi’nin, bugün Çankırı’da hizmete alınarak bu vizyonun somut ve güçlü bir yansıması hâline geldiğini vurguladı.

Gülten, gerçekleştirilen iş birliği sayesinde Çankırılı vatandaşların şehir içi ulaşımda daha hızlı, daha pratik ve güvenli bir ödeme deneyimine kavuşacağını aktararak, projenin ülke genelinde yaygınlaşmasıyla, vatandaşların hayatını kolaylaştıracağına ve ekonomik verimliliği artıran, dijital dönüşümü hızlandıran yerli ve millî bir altyapı olarak topluma değer katacağına yürekten inandığını dile getirdi. Dr. Hakan Gülten, teşekkürlerini sunarak konuşmasını sonlandırdı.