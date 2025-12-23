Her ne kadar tabelalarda yer almasa da, döviz bürolarında Bulgar levası bozdurma işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Edinilen bilgilere göre, leva bozdurmak isteyen vatandaşlar için alım fiyatlarının 20 ile 24 TL arasında değiştiği ifade ediliyor.

Bulgaristan 1 Ocak 2026’da Euroya Geçiyor

Bulgaristan, 1 Ocak 2026 itibarıyla euroya geçerek Euro Bölgesi’nin 21’inci üyesi olacak. Bu gelişmeyle birlikte, 1881 yılından bu yana kullanılan ulusal para birimi leva, yaklaşık 145 yıl sonra tedavülden kalkacak.

Bulgaristan tarihinde ikinci kez resmi para birimi değişmiş olacak. Ülkede 1997 yılından bu yana uygulanan para kurulu sistemi kapsamında leva, önce Alman markına, ardından euroya sabitlenmişti.

Euroya geçişle birlikte uygulanacak sabit kur 1 euro = 1,95583 Bulgar levası olarak belirlendi. Bu oran, Alman markının euroya dönüşmesinden bu yana, 1999 yılından itibaren fiilen uygulanıyordu.

TCMB’den Bulgar Levası İçin Resmi Düzenleme

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2 Ocak 2026 tarihinden itibaren alım satıma konu olan dövizler listesinden Bulgar levasını çıkardı. Karar, 20 Aralık tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Resmi Gazete’de yayımlanan düzenleme; Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 2008-32/34 sayılı tebliğine ilişkin TCMB genelgesinde yapılan değişiklikleri kapsıyor.

Alınan kararla birlikte, TCMB nezdinde Bulgar levası üzerinden gerçekleştirilen alım-satım işlemleri 2026 yılının başından itibaren sona erecek. Bulgaristan’ın euroya geçmesiyle birlikte bu işlemler bundan sonra euro üzerinden yürütülecek.