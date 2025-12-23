HAK İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) ve HİZMET-İŞ Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan, Ordu’da düzenlenen HAK-İŞ/HİZMET-İŞ Ordu Şube Başkanlığı 3. Olağan Genel Kurulu’nda çalışma hayatı ve asgari ücret gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“Asgari ücret tartışmaları yarım asırdır sürüyor”

Türkiye’de asgari ücretin yaklaşık 50 yıldır tartışma konusu olduğunu vurgulayan Arslan, sorunun kaynağının ücretin belirlendiği mekanizma olduğunu ifade etti. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun yapısının sağlıklı olmadığını savunan Arslan, “Komisyonun yapısı değişmeden ortaya çıkan rakamların da çalışanları tatmin etmesi mümkün değil” dedi.

Arslan, bugüne kadar işçilerin beklentileri, işverenlerin kaygıları ve hükümetin denge politikaları arasında genellikle emekçilerin taleplerinin karşılanmadığını ve bu durumun ciddi hayal kırıklıkları yarattığını dile getirdi.

“Asgari ücret, evli ve iki çocuklu işçiye göre belirlenmeli”

HAK-İŞ’in uzun süredir dile getirdiği taleplerden birinin de asgari ücretin yalnızca bekar bir çalışan üzerinden hesaplanmaması olduğunu belirten Arslan, “Biz asgari ücretin evli ve iki çocuklu bir işçinin temel yaşam ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde belirlenmesini istiyoruz” diye konuştu.

Türkiye’de asgari ücretle çalışanların oranının yüzde 50’ye yaklaştığını hatırlatan Arslan, bu durumun asgari ücreti fiilen “genel ücret” haline getirdiğini ve bunun ekonomi ile vergi gelirleri üzerinde ciddi etkiler oluşturduğunu söyledi.

“İşçilerin olmadığı komisyonda alınan kararlar adil olmaz”

Bu yıl yapılan asgari ücret görüşmelerinde işçi temsilcilerinin yer almamasına da değinen Arslan, sürecin bu haliyle sağlıklı yürütülmediğini savundu. İşveren kesiminin bu durumu fırsata çevirmemesi gerektiğini vurgulayan Arslan, “Asgari ücret desteği gibi uygulamaların çalışanları mağdur edecek şekilde kullanılmamasını temenni ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“TÜİK sepeti ile asgari ücretlinin sepeti örtüşmüyor”

Asgari ücret belirlenirken TÜİK enflasyon verilerinin esas alındığını hatırlatan Arslan, itirazlarının kuruma değil, kullanılan harcama sepetine yönelik olduğunu belirtti. Asgari ücretlinin harcamalarında gıda, kira, enerji ve ulaşımın en büyük payı oluşturduğunu söyleyen Arslan, bu kalemleri esas alan ayrı bir enflasyon ölçütü oluşturulması gerektiğini dile getirdi.

“Fedakârlık sadece emekçiden beklenmemeli”

Ekonomik zorlukların yalnızca çalışanların omuzlarına yüklenmemesi gerektiğini ifade eden Arslan, yüksek kira ve gıda fiyatları karşısında asgari ücretli bir çalışanın geçinmesinin neredeyse imkânsız hale geldiğini söyledi. Arslan, işverenler ve hükümetin bu süreçte daha adil ve dengeli bir yaklaşım sergilemesi gerektiğini vurguladı.

Genel kurula belediye başkanları, sendika yöneticileri ve çok sayıda sendika üyesi de katıldı.