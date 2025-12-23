Bolat, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin stratejik ortaklık seviyesine ulaştığını söyledi.

Türkiye–Azerbaycan ekonomik ilişkileri zirve döneminde

Bakü’de gerçekleştirilen 2. Türkiye-Azerbaycan Yatırım Forumu, iki ülke arasındaki ekonomik entegrasyonun geldiği noktayı gözler önüne serdi. Forumun açılışında konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile Azerbaycan ilişkilerinin tarihinin en güçlü dönemini yaşadığını belirterek, “Tek millet, iki devlet anlayışıyla siyasi, ekonomik ve sosyal alanlarda tam bir uyum içindeyiz” dedi.

Bakan Bolat, özellikle yenilenebilir enerji yatırımları, enerji dönüşümü ve sürdürülebilir kalkınma alanlarında Türkiye’nin Azerbaycan ile her zaman iş birliğine açık olduğunu vurguladı.

Enerji ve ulaştırma projeleri ticareti büyüttü

Türkiye-Azerbaycan ekonomik ilişkilerinin temelinde büyük altyapı projelerinin yer aldığını ifade eden Bolat, Bakü-Tiflis-Ceyhan, TANAP, TAP ve Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu projelerinin ticaret hacmine önemli katkılar sağladığını söyledi.

Bolat, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 2016’dan bu yana 2,4 milyar dolardan 8 milyar dolara yükseldiğini, Türkiye’nin Azerbaycan’ın ihracatında ikinci sıraya çıktığını hatırlattı.

Zengezur Koridoru ve Orta Koridor vurgusu

Azerbaycan’ın bölgesel ticarette kilit bir konumda olduğunu dile getiren Bolat, Zengezur Koridoru’nun tamamlanmasıyla Türkiye’nin Orta Asya ve Uzak Doğu’ya erişiminin hızlanacağını belirtti. Orta Koridor’un devreye girmesiyle bölge ülkelerinde ticaret, üretim ve yatırımların ivme kazanacağını ifade etti.

Karşılıklı yatırımlar 40 milyar dolara yaklaştı

Yatırımların ticaretin en önemli itici gücü olduğunu vurgulayan Bolat, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki toplam karşılıklı yatırımların 39-40 milyar dolar seviyesine ulaştığını açıkladı.

Türkiye’de 3 bin Azerbaycanlı şirket ,

Azerbaycan’da ise 7 bin Türk şirketi faaliyet gösteriyor.

Bolat, kamu otoriteleri arasındaki uyumun yatırım ortamını daha da güçlendirdiğini belirtti.

Türkiye, Azerbaycan için küresel pazarlara açılan kapı

Türkiye’nin güçlü ekonomisiyle Azerbaycanlı yatırımcılar için büyük fırsatlar sunduğunu söyleyen Bolat, Azeri iş insanlarının Türkiye üzerinden Avrupa Birliği, Orta Doğu, Afrika ve Asya pazarlarına kolaylıkla ulaşabileceğini ifade etti.

Ayrıca Türk müteahhitlik sektörünün dünya genelinde 550 milyar doları aşan proje hacmiyle önemli bir başarıya sahip olduğunu belirten Bolat, Azerbaycan ile üçüncü ülkelerde ortak projelere açık olduklarını dile getirdi.

Karabağ’ın yeniden inşasında güçlü iş birliği

Bakan Bolat, Azerbaycan’ın özgürlüğüne kavuşan Karabağ bölgesinin yeniden inşasında Türk firmalarının bugüne kadar 5 milyar doların üzerinde projeye imza attığını, bundan sonra da sanayi ve tarım yatırımlarıyla bölgenin ekonomik olarak canlandırılacağını söyledi.

TÜİB: 100 bin kişiye istihdam sağlıyoruz

Forumda konuşan Türkiye-Azerbaycan İşadamları ve Sanayicileri Birliği (TÜİB) Başkanı Hüseyin Büyükfırat ise, TÜİB çatısı altındaki şirketlerin Azerbaycan’da petrol dışı sektörlerde yaklaşık 100 bin kişiye istihdam sağladığını açıkladı. Büyükfırat, 2025 yılında hayata geçirilen yatırımların iki ülke arasındaki ekonomik kardeşliğin en somut göstergesi olduğunu vurguladı.