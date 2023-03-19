Deprem bölgesinde yağış sonrası konteyner üretimi hızlandı

Karabük’te 7 ay önce kurulan konteyner üretim firması, depremle birlikte çalışmalarını hızlandırarak depremzedeler için var gücü ile çalışıyor.

Deprem bölgesinde yaşanan sel felaketinin ardından konteyner üreticileri çalışmalarını hızlandırırken, bir taraftan da malzeme tedariki için mücadele veriyor. Konteyner firması sahibi Nail Yerlikaya, depremden 7 ay önce firmalarını kurduklarını söyleyerek, "Depremle birlikte kendimizde bir öngörü görerek ihtiyaç olduğundan bu işe girdik. 12 kişi çalışıyoruz ama cephe panel sıkıntısı yaşadığımızdan randımanlı çalışamayıp siparişlere de yetişemiyoruz. Malzemenin büyük bir kısmını devlet aldığından kalanlar da bize geldikçe hizmet vermeye çalışıyoruz. Bizim panel bulamamız değil, yeter ki depremzedelerin işleri görülsün. Depremzedelerin kendi imkanları ile aldıkları oldu. 6-7 deprem bölgesine gönderdik. İzmit, İstanbul ve Almanya’dan gelen talepler var özellikle deprem bölgesi için. Karşılığını verebildiğimiz kadar biz de üretimi sürdürmeye gayret ediyoruz” dedi.

Yerlikaya, iki oda, banyo, tuvalet ve mutfaktan oluşan 21 metrekare genişliğindeki konteynerlerinin tabanların soğuk geçirmeyen osb ile kaplı, kapılarının da sıcağa dayanaklı olduğunu kaydederek, "Diğer yandan kendiliğinden gizli oluklu yağmur suyu sistemi üzerine çalışıyoruz. Yağışlara karşı panel içine yerleştirdiğimiz borularla yağmur sularının tahliyesi daha kolay. Deprem öncesi 42 bin lira olan konteyner bugün 85 bin lira. 140 liraya aldığımız cephe panel bugün 400 TL’ye geliyor. Şu an malzeme konusunda tek sıkıntımız cephe panelleri. Fırsatçı biz değiliz aslında. Malzeme fiyatları artışından yaşanan bir ücret artışı var" diye konuştu.