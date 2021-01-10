banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
İSTANBUL'A KARLA KARIŞIK YAĞMUR GELİYOR
İSTANBUL'A KARLA KARIŞIK YAĞMUR GELİYOR
WhatsApp'ın 'zorunlu güncellemesi' AB'de geçerli olmayacak
WhatsApp'ın 'zorunlu güncellemesi' AB'de geçerli olmayacak
Hamsinin geleceği tehlikede
Hamsinin geleceği tehlikede
Mesut Özil'in abisinden Fenerbahçe paylaşımı!
Mesut Özil'in abisinden Fenerbahçe paylaşımı!

Binalarda sanayiden daha fazla enerji tüketiliyor

Binalarda sanayiden daha fazla enerji tüketilmesi ısı yalıtımına öncelik vermemiz gerektiğini ortaya koyuyor.

Ekonomi 10.01.2021, 17:21
3
Binalarda sanayiden daha fazla enerji tüketiliyor

İZODER Yönetim Kurulu Başkanı Levent Gökçe, 11-18 Ocak Enerji Verimliliği Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada, Türkiye’de binalarda tüketilen enerjinin, sanayide kullanılan enerjininin önüne geçtiğini belirterek, “Bu oran ülke olarak binalarda enerji verimliliğine öncelik vermemiz gerektiğini ortaya koyuyor. Kullanılan toplam enerjinin yüzde 69’unun ithal edildiği ülkemizde sadece binaların enerji verimli hale getirilmesiyle, her yıl 9 milyar dolar tasarruf elde etmemiz mümkün” dedi. 


Enerjinin israf edilmemesi için binalarda ısı yalıtımının gerekli olduğunun altını çizen İZODER (Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği) Başkanı Levent Gökçe, şunları söyledi: “Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı tarafından açıklanan 2019 yılı Enerji Dengesi raporuna göre, ülkemizde 2019 yılındaki enerji tüketiminin 2018 yılına göre %1 oranında artarak yaklaşık 109.6 milyon TEP olarak gerçekleşti. Ülkemizde enerji ihtiyacımızın %69’ü ithal ediliyor. 2018 yılında yaklaşık 43 milyar dolar olarak gerçekleşen enerji ithalatımız 2019 yılında yüzde 4,2 azalarak 41 milyar 185 milyon dolara düştü.  Sektörlere göre enerji tüketimi incelendiğinde; uzun bir zaman sonra, konut ve hizmet sektörlerinden oluşan bina sektörü de yaklaşık %32,6’lık bir pay alarak %31,5’lik pay alan sanayi sektöründeki enerji tüketimini geçti. Tüm raporlar, açıklamalar, istatistikler ve çalışmalar, binalarda enerji verimliliğinin çok öncelikli ele alınması gereken bir konu olduğunu ortaya koyuyor. Konutlarda kullanılan enerjinin yaklaşık %80’lik bir bölümü ısıtma ve soğutma amacıyla tüketiliyor. Dolayısıyla ‘ısı yalıtımı’ sağladığı %50-60’lardaki verimlilikle tüm gelişmiş ülkelerin sıklıkla başvurduğu bir tedbir olarak öne çıkıyor.“    

 

AB’de tüm yeni binalar neredeyse sıfır enerjili olarak yapılıyor

Türkiye’de 14 Haziran 2000 tarihinden itibaren yeni binalarda ısı yalıtımı yapılmasının zorunlu hale getirildiğini hatırlatan Levent Gökçe, “Yürürlükteki mevzuatlarımızla halen 2008 yılında tanımlamdığımız enerji limitlerini kullanıyoruz. Biz 12 yıldır enerji verimliliği anlamında yerimizde sayarken AB birçok adım attı. Önce 20/20/20 hedefleri çerçevesinde enerji verimliliğinde en az %20 iyileşme hedefini yerine getirdiler. 2030 yılı için %32,5’luk yeni hedef belirlediler. AB’de 2019 yılından bu yana yeni kamu binalarının tümü neredeyse sıfır enerjili olarak üretiliyor. 2020 yılının başından itibaren ise tüm yeni binalar neredeyse sıfır enerjili olarak yapılıyor” dedi. 

 

Enerji verimliliği hedeflerimize ulaşmalıyız
Neredeyse sıfır enerjili bina konseptinde yalıtımın öneminin çok büyük olduğunun altını çizen Levent Gökçe, şöyle konuştu: “Ülkemizde enerji verimliliği alanında maalesef bu noktadan çok uzaktayız. Ülkemizde yalıtım ile ilgili yasal düzenlemeler henüz AB ülkeleri seviyesinde değil. Şimdi AB ile aradaki farkı kapatacak şekilde büyük ve kararlı adımlar atarak enerji verimliliği hedeflerimize ulaşmamızın zamanı. TS 825 Binalarda Isı Yalıtım Kuralları Standardının 2019 yılı içerisinde başlayan revizyon çalışmaları tamamlandığında dört mevsimi yaşayan ülkemizin soğuk bölgelerimizde ısıtma ihtiyacına, sıcak bölgelerinde ise soğutma ihtiyacına göre tasarım yapılmasına imkan sağlanacak. TS 825 standardının tamamlanması ile enerji verimliliği anlamında AB ile aramızdaki mesafeyi kapatacak esaslı adımları atarak cesur bir şekilde enerji limitlerimizi belirlememiz gerekiyor. Bu çalışmalar kapsamında ülkemiz için neredeyse sıfır enerji verimli bina tanımı yapılmalı ve hedef olarak ortaya konulmalıdır.”  


Binalarımızın sadece yüzde 20’si ısı yatımı mevzuatları kapsamında
“Yaptığımız çalışmalar sonucu ülkemizin çevre ile ilgili taahhütleri de dikkate alındığında mevcut limitlerin yaklaşık 2-2,5 kat iyileştirilmesi gerektiğini ortaya koyuyor” diyen Levent Gökçe, şöyle devam etti: “Bu iyileştirme ile nihai enerjiden 2023'e kadar yaklaşık %7, 2030'a kadar yaklaşık %14 ve 2050'ye kadar yaklaşık %28 oranında tasarruf edilebileceği ortaya konuluyor. Çalışmalarımızda sadece yeni binalarda alınacak tedbirler ile hedeflere ulaşılamayacağı, aynı zamanda bina yenileme hızımızın da artması gerektiği ortaya konuldu. Ülkemizde mevcut bina stokumuzun sadece %20,07’si ısı yalıtımı ile ilgili mevzuatlar kapsamında. %80’lik mevcut bina stokumuza yönelik tedbirler almadan arzulanan enerji verimliliği hedeflerine ulaşılması mümkün değil.  Bu çerçevede mevcut binaların enerji verimli hale gelmesi için bir an önce kamu kuruluşları tarafından teşvik mekanizmaları ve finansman destekleri hayata geçirilmelidir.” 

Her yıl 9 milyar dolar tasarruf elde edebiliriz

Kendi kaynaklarımızla ürettiğimiz enerjiyi de dahil ettiğimizde Türkiye’nin toplam enerji maliyetinin 60 milyar dolar civarında olduğunu vurgulayan Levent Gökçe, “Ülkemizde sadece binaların enerji verimli hale getirilmesiyle (En az C sınıfı binalar) her yıl 9 milyar dolar tasarruf elde etme potansiyelimiz var. Ayrıca Türkiye’nin gerçekleştirdiği toplam ithalatın içerisinde en büyük pay enerjiye ait. Enerji ithalatının dış ticarette yarattığı bir açık var. Dolayısıyla binalarda her yıl sağlanan milyar dolar tasarrufun, ülke ekonomisine ciddi bir katkısı olacaktır” dedi. 

Standartlara uygun yalıtım yapılmalı

Enerji verimliliği sağlamak için doğru malzeme ve uygulamanın önemli olduğuna dikkat çeken Levent Gökçe, şu uyarılarda bulundu: “Yalıtım uygulamalarında arzu edilen performansı elde edebilmek için doğru kalınlıkta doğru malzemelerin doğru kişilerce uygulanması gereklidir. Bu anlamda vatandaşlarımıza İZODER’e üye üretici ve uygulayıcı firmalar ile çalışmalarını öneriyoruz. Vatandaşlarımız ürünlerde CE işareti, çalışanlarda ise (MYK) Mesleki Yeterlilik Belgesini mutlaka sorgulamalı, yönetmelik ve standartlara uygun doğru kalınlıkta malzemelerle yalıtım yapılmasına dikkat edilmelidir. Vatandaşlarımız Ürünlerin mevzuatlara uygun kalınlıkları ile ilgili bilgi almak için İZODER’e başvurabilirler.  Doğru yalıtım, binaya sağladığı tasarruf ve verimlilikle maliyetini geri ödemektedir.   Doğru yalıtım; doğru yatırımdır.”

Yorumlar (0)
banner429
banner422
orta şiddetli yağmur
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 16 34
2. Galatasaray 17 33
3. Fenerbahçe 16 32
4. Gaziantep FK 17 31
5. Alanyaspor 17 30
6. Hatayspor 16 27
7. Trabzonspor 17 26
8. Karagümrük 17 24
9. Antalyaspor 18 24
10. Konyaspor 17 22
11. Sivasspor 17 22
12. Malatyaspor 17 21
13. Rizespor 16 20
14. Göztepe 17 19
15. Başakşehir 16 19
16. Kasımpaşa 16 19
17. Gençlerbirliği 17 19
18. Kayserispor 17 16
19. Ankaragücü 16 15
20. Denizlispor 16 13
21. Erzurumspor 17 13
Takımlar O P
1. Giresunspor 17 35
2. İstanbulspor 17 34
3. Samsunspor 17 33
4. Altay 17 32
5. Adana Demirspor 17 31
6. Tuzlaspor 17 30
7. Ankara Keçiörengücü 17 28
8. Altınordu 17 28
9. Bursaspor 17 27
10. Bandırmaspor 17 24
11. Ümraniye 17 20
12. Boluspor 17 19
13. Adanaspor 16 18
14. Menemen Belediyespor 17 16
15. Balıkesirspor 17 16
16. Akhisar Bld.Spor 16 13
17. Ankaraspor 17 9
18. Eskişehirspor 17 3
Takımlar O P
1. Liverpool 17 33
2. M. United 16 33
3. Leicester City 17 32
4. Tottenham 16 29
5. Man City 15 29
6. Southampton 17 29
7. Everton 16 29
8. Aston Villa 15 26
9. Chelsea 17 26
10. West Ham 17 26
11. Arsenal 17 23
12. Leeds United 17 23
13. Wolverhampton 17 22
14. Crystal Palace 17 22
15. Newcastle 16 19
16. Burnley 15 16
17. Brighton 17 14
18. Fulham 15 11
19. West Bromwich 17 8
20. Sheffield United 17 2
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 15 38
2. Real Madrid 18 37
3. Barcelona 18 34
4. Villarreal 18 32
5. Real Sociedad 19 30
6. Sevilla 16 30
7. Granada 17 24
8. Celta de Vigo 18 23
9. Athletic Bilbao 18 21
10. Cádiz 17 20
11. Real Betis 17 20
12. Eibar 17 19
13. Levante 16 18
14. Deportivo Alaves 17 18
15. Real Valladolid 17 18
16. Getafe 16 17
17. Valencia 17 16
18. Elche 15 16
19. Osasuna 17 15
20. Huesca 17 12