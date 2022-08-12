Benzine okkalı zam!

Geçtiğimiz hafta 100 doların altına gerileyen Brent petrol fiyatı, haftaya hafif yükselişle başlamıştı. Brent petrolün varil fiyatı 99.09 Amerikan dolarından işlem görüyor.

Brent petroldeki bu fiyat değişimi önceki gün 1 TL indirim gelen motorine dün itibariyle 82 kuruş zam olarak yansımıştı. 82 kuruşluk zamla motorin yeniden 23 liranın üzerine çıkarken kötü haber benzinden geldi.

'1 LİRA 10 KURUŞ ZAM GELİYOR'

Sektör yetkililerinden edinilen bilgiye göre, bu geceden itibaren geçerli olmak üzere benzine 1 lira 10 kuruş zam gelecek.

Yapılan zam sonrası güncel fiyatlar şu şekilde olacak:

Motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 23,16 TL’ye, Ankara'da 23,27 TL’ye, İzmir'de 23,289TL'ye yükseldi. Benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 20,03 TL'den 21,13 TL'ye, Ankara'da 20,16 TL'den 21,26 TL'ye, İzmir'de 20,15 TL'den 21,25 TL seviyesine yükselecek.

'BRENT PETROL'

Brent petrolün varil fiyatı 99.09 Amerikan dolarından işlem görüyor.

'ERDOĞAN AÇIKLAMA YAPMIŞTI'

"Pompa fiyatlarında ortaya çıkan rakamlar gerçekten rahatsız edici düzeydedir. Petrol tüketiminin çok büyük bölümünü ithalat ile karşılayan bir ülke olarak hem ham petrol fiyatlarındaki yükselişten hem de kurdaki artıştan anında etkileniyoruz" ifadelerini kullanmıştı.,