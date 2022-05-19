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Benzine beklenen zam geldi! İşte güncel fiyatlar...
Benzine bugünden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 4 kuruşluk bir zam daha geldi. Yeni zamla birlikte İstanbul'da benzinin litre fiyatı 23 lira 86 kuruşa çıktı.
Ekonomi 19.05.2022, 10:16
ZAM SONRASI BENZİN FİYATLARI
Zam sonrası benzin İstanbul'da 23 lira 86 kuruşa; Ankara ve İzmir'de ise 23 lira 97 kuruşa yükseldi.
BU YILKİ 18. FİYAT ARTIŞI
Benzine yılbaşından bu yana 17 kez zam yapılmıştı, bugünkü fiyat artışı ise 18. zam oldu.
EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI
EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından sendika, dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.