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Bankacılık krizi şimdi de Almanya'da! Deutsche Bank hisseleri sert düşüşünü sürdürüyor
Amerika Birleşik Devletleri'nde SVB'nin ardından Signature Bank'ın da iflas ettiği duyuruldu ve bankaya kayyum atandı. İki bankanın iflasına ilişkin yapılan ortak açıklamada, mevduat sahiplerini koruyacak kararlar sonucu oluşacak hiçbir kaybın vergi mükellefleri tarafından karşılanmayacağına dikkat çekildi. Bu gelişmelerin ardından Almanya'nın en büyük bankası olarak gösterilen Deutsche Bank hisseleri, tahvillerinin kredi risk primindeki (CDS) keskin artışın etkisiyle düşüşü üçüncü günde de devam ediyor.
Ekonomi 24.03.2023, 14:35
Fed'in faiz artışının ardından bankacılık sistemindeki tedirgin hareketlilik devam ederken, Almanya'nın en büyük bankalarından biri olan Deutsche Bank hisseleri yüzde 9 değer kaybederek 8,5 Euro’ya kadar geriledi. Düşüş sadece bugün değil dün de yüzde 3,2 düşüşle günü tamamlamıştı. Son üç günde eutsche Bank hisseleri hisseleri yaklaşık yüzde 13 değer kaybetmiş oldu.