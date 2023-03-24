Bankacılık krizi şimdi de Almanya'da! Deutsche Bank hisseleri sert düşüşünü sürdürüyor

Fed'in faiz artışının ardından bankacılık sistemindeki tedirgin hareketlilik devam ederken, Almanya'nın en büyük bankalarından biri olan Deutsche Bank hisseleri yüzde 9 değer kaybederek 8,5 Euro’ya kadar geriledi. Düşüş sadece bugün değil dün de yüzde 3,2 düşüşle günü tamamlamıştı. Son üç günde eutsche Bank hisseleri hisseleri yaklaşık yüzde 13 değer kaybetmiş oldu.