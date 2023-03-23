Bakan Nebati: “Elim afetler sonrasında da Türkiye Yüzyılı vizyonumuzdan asla vazgeçmiyoruz”

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye Ekonomi Modeli’nin, Türkiye Yüzyılı vizyonuna doğru çizdiği rota olduğunu dile getirerek, “Ülkemizde yaşadığımız elim afetler sonrasında da Türkiye Yüzyılı vizyonumuzdan asla vazgeçmiyor, Türkiye Ekonomi Modeli’mizle ülkemizin kalkınması, insanımızın refah düzeyinin artırılması için kararlılıkla yol alıyoruz” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabı üzerinden Türkiye Ekonomi Modeli’nin ekonomi, turizm, istihdam ve diplomatik alanda gösterdiği etkileri ele aldığı bir açıklama yaptı.

Bakan Nebati, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Türkiye Ekonomi Modeli, küresel ezberlerin bozulduğu bir süreçte, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, ülkemizin yine ezberleri bozarak ve miadı dolmuş acı ilaçları bir kenara koyarak, Türkiye Yüzyılı vizyonumuza doğru çizdiği kendi rotasıdır. Bu rotanın güzergahı yatırımdan geçiyor. Yepyeni iş ve istihdam fırsatlarından, yüksek teknolojili, katma değerli üretimden ve artan ihracattan geçiyor. Bu rotanın güzergahı kapsayıcı, güçlü, sürdürülebilir ve dengeli büyümeden, cari fazla veren bir ekonomiden geçiyor.”

Ocak’ta yıllık cari işlemler dengesinin açık vermesine karşın altın ve enerji hariç cari işlemler dengesinin iyileşme eğilimini sürdürerek 51,7 milyar dolar fazlaya ulaştığını hatırlatan Nebati, “Ülkemizde yaşadığımız elim afetler sonrasında da Türkiye Yüzyılı vizyonumuzdan asla vazgeçmiyor, Türkiye Ekonomi Modeli’mizle ülkemizin kalkınması, insanımızın refah düzeyinin artırılması için kararlılıkla yol alıyoruz” değerlendirmesini yaptı.