Araç sahiplerinin gözü aydın! 'Benzine indirim bekleniyor'

Bu indirimle birlikte, benzin fiyatı 23 lira seviyesinin altına gerileyecek. Motorin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor.

Güncel akaryakıt fiyatları (18 temmuz pazartesi)

İstanbul: Motorin litre fiyatı 25,40 TL Benzin litre fiyatı 23,66 TL LPG litre fiyatı 10,52 TL

Ankara: Motorin litre fiyatı 25,49 TL Benzin litre fiyatı 23,76 TL LPG litre fiyatı 10,84 TL

İzmir: Motorin litre fiyatı 25,50 TL Benzin litre fiyatı 23,78 TL LPG litre fiyatı 10,64 TL

Motorin fiyatları 30 TL'den dönmüştü

30 TL'ye kadar çıkan motorin fiyatına iki haftada 5,44 TL indirim yapılmıştı. 25 liranın altına gerileyen motorin son yapılan 84 kuruşluk zam ile yeniden 25 liranın üzerine yükselmişti.

Brent petrol fiyatları marttan bu yana en düşük seviyesine indi

Dün 101,21 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 99,57 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 14.15 itibarıyla kapanışa göre yüzde 2,32 azalışla 97,25 dolar oldu. Böylece Brent petrolün varil fiyatı marttan bu yana en düşük seviyesine indi.