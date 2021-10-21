Ankara'daki 12'nci LG mağazası, ATO Başkanı Baran'ın katılımıyla açıldı

ANKARA (AA) - LG Electronics, Ankara'daki yeni mağazasını (LG Brandshop) Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran'ın katılımıyla hizmete açtı.

Çankaya'nın Beytepe Mahallesi'ndeki mağazanın açılışına Baran'ın yanı sıra LG Electronics Türkiye Ev Eğlencesi Elektroniği ve Beyaz Eşya Ürün Grupları Satış Başkanı Bülent Bülbül ve Türkiye Ev Eğlence Sistemleri Ürün Müdürü Gyu Rae Cho'un da katıldı.



Yeni mağaza, Türkiye'de 57 mağazayla hizmet veren firmanın Ankara'daki 12'nci mağazası oldu.

Firma, Türkiye yatırımlarına gelecek dönemde de devam etmeyi ve yıl sonuna kadar 25 yeni mağaza açmayı hedefliyor.

- Yeni nesil teknolojiler müşterilerin ilgisine sunuldu

LG Brandshop'ta, LG ThinQ teknolojisi sayesinde birbiriyle konuşan ve uzaktan yönetilebilen LG ürünleri de ziyaretçilerin ilgisine sunuldu.

Mağazada, LG'nin beyaz eşya, televizyon, ses sistemi, hoparlör ve klima sistemlerinin yanı sıra birbiriyle konuşan cihazlardan uzaktan yönetilebilen beyaz eşyalara, kişisel asistan görevi gören televizyonlara kadar yeni nesil teknolojileri sergileniyor.

Mağaza, haftanın 7 günü 09.00-21.00 saatlerinde hizmet verecek.