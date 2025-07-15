Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır:

“15 Temmuz, asil Türk milletinin zillete boyun eğmeyeceğini tüm dünyaya ilan ettiği gündür” diyen Bakan Kacır, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Türk milletinin iradesine, istiklaline ve istikbaline sahip çıktığı şanlı direnişin adıdır. Cumhurbaşkanımız ve Başkomutanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde kazandığımız bu zafer, birlik ve kararlılığımızın simgesidir. Hain darbe kalkışmasının yıl dönümünde, şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyorum. Zaferin Adı Türkiye.”

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı:

Bakan Yumaklı, 15 Temmuz’da milletin gösterdiği cesareti vurgulayarak şu açıklamayı yaptı:

“Demokrasiye, bağımsızlığa ve millet iradesine kasteden hain girişimi unutmadık, unutmayacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın dik duruşu, milletimizin kararlılığı sayesinde bertaraf edilen bu saldırı; tarihe altın harflerle yazılmış bir direnişin simgesidir. Aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize minnet duyuyorum. Zaferin Adı Türkiye.”

Ticaret Bakanı Ömer Bolat:

Bakan Bolat, 15 Temmuz gecesi halkın gösterdiği fedakârlığa dikkat çektiği mesajında şu ifadeleri kullandı:

“O gece, milletimizin iman gücüyle, ezan susmasın, bayrak inmesin diyerek gösterdiği mukaddes direniş, tarihimizin altın sayfalarına yazıldı. ‘Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet’ inancıyla yürüdüğümüz bu kutlu yolda, istiklalimize ve demokrasimize olan bağlılığımızı her daim koruyacağız. Bu direniş, sadece Türkiye’ye değil, tüm mazlum milletlere umut oldu. Şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyoruz.”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar:

Bakan Bayraktar ise 15 Temmuz ruhunun, enerjide tam bağımsızlık hedefiyle sürdürülen çalışmalara da ilham verdiğini vurguladı:

“9 yıl önce milletimizle birlikte hain darbe girişimini bertaraf ettik. Bugün de aynı azim ve kararlılıkla, enerjide tam bağımsız Türkiye için gece gündüz çalışıyoruz. Enerjide bağımsızlık, daha güçlü bir Türkiye demektir. Türkiye'nin enerjisi darbelere geçit vermez.” Erdoğan, AK Parti Kızılcahamam Kampında açıklamalarda bulunuyor! İçeriği Görüntüle

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu:

Kısa ve net mesajında milli birlik ve beraberliğe dikkat çeken Uraloğlu,