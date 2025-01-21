Bolu’nun Kartalkaya bölgesinde, Grand Kartal Otel’de meydana gelen yangında hayatını kaybeden 66 kişi arasında Sözcü Gazetesi yazarı Dr. Nedim Türkmen ve ailesi de yer aldı. Türkmen'in eşi Ayşe Neva, kızı Ala Dora (18) ve oğlu Yüce Ata (22) da faciada yaşamını yitirdi.

Türkmen ve ailesiyle sabah saatlerinden itibaren iletişim kurulamadığı bilgisi üzerine yakınları umutla bekleyişini sürdürürken, acı haber yangın sonrası yapılan kimlik tespit çalışmalarıyla doğrulandı.

Nedim Türkmen Kimdir?

1 Mayıs 1966’da Ordu’da dünyaya gelen Nedim Türkmen, Türkiye’nin önde gelen ekonomi ve vergi uzmanlarından biriydi. 1988 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun olan Türkmen, lisansüstü ve doktora eğitimini Marmara Üniversitesi’nde tamamladı.

Vergi Hukuku ve Mali Hukuk alanında uzmanlaşan Türkmen, akademik kariyerine 1995 yılında Marmara Üniversitesi’nde Öğretim Görevlisi olarak başladı. 1988-1999 yılları arasında Maliye Bakanlığı’nda çeşitli görevlerde bulunmuş, 1999 yılında kamudan istifa ederek yeminli mali müşavir unvanını almıştı.

Türkmen, vergi hukuku konularındaki analizleri ve uzman bakış açısıyla hem akademik çevrede hem de yazılı medyada tanınan bir isimdi. Sözcü Gazetesi’nde uzun yıllardır ekonomi yazıları kaleme alıyordu.

Evli ve üç çocuk babası olan Türkmen’in ailesiyle birlikte tatil yaptığı sırada yangın faciasında hayatını kaybetmesi, başta akademi ve medya dünyası olmak üzere tüm Türkiye’de derin bir üzüntü yarattı.

Bolu’daki Yangın Felaketinde Milli Yas İlan Edildi

Grand Kartal Otel’de çıkan yangın Türkiye’nin gündemine otururken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, olay nedeniyle 1 günlük milli yas ilan edildiğini duyurdu.

Türkmen ve ailesinin cenazelerinin memleketleri Ordu’da toprağa verileceği öğrenildi. Faciada yaşamını yitiren diğer 62 kişinin kimlik tespit çalışmaları ve soruşturmalar ise devam ediyor.