Bankalararası Kart Merkezi (BKM), Ekim ayına ilişkin kartlı ödeme verilerini açıkladı. Buna göre, Ekim ayı itibarıyla Türkiye'de kredi kartı sayısı 127,8 milyon, banka kartı sayısı 193,1 milyon ve ön ödemeli kart sayısı 109,5 milyon adet oldu. 2023 yılının Ekim ayı ile kıyaslandığında kredi kartı adedinde yüzde 12’lik, banka kartı adedinde yüzde 4’lük, ön ödemeli kart adedinde ise yüzde 28’lik artış yaşandı. Toplam kart sayısı ise 430,4 milyon adede ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artış gösterdi.

Kartlı ödeme tutarı gelişimi

Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile Ekim ayında yapılan toplam ödeme tutarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 78 artarak 1.488,0 milyar TL oldu.

Kartlı ödemelerin 1.252,6 milyar TL’si kredi kartları ile yapılırken 204,8 milyar TL’sinde banka kartları, 30,6 milyar TL’sinde ise ön ödemeli kartlar kullanıldı.

Kredi kartı ile yapılan ödemelerde önceki yılın aynı dönemine göre büyüme oranı yüzde 83, banka kartı ile yapılan ödemelerde yüzde 49 olurken ön ödemeli kartlar ile yapılan ödemelerde ise bu oran yüzde 97 oldu.

Kartlı ödeme işlem adedi gelişimi

Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile Ekim ayında yapılan toplam ödeme adedi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artarak 1,63 milyar adet oldu.

Kartlı ödemelerin 924,0 milyon adedi kredi kartları ile yapılırken 575,5 milyon adedinde banka kartları, 127,7 milyon adedinde ise ön ödemeli kartlar kullanıldı.

Kredi kartları ile yapılan ödeme adetlerinde büyüme oranı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16, banka kartları ile yapılan ödeme adetlerinde yüzde 5 olurken ön ödemeli kartlar ile yapılan ödeme adetlerinde ise bu oran yüzde 27 oldu.

İnternetten kartlı ödeme tutarı gelişimi

İnternetten kartlı ödemeler, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 82 artarak 432,1 milyar TL’ye yükseldi. İnternetten yapılan kartlı ödemelerin toplam içindeki payı ise yüzde 29 oldu.

İnternetten kartlı ödeme adedi gelişimi

İnternetten kartlı ödeme adedi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artarak 236,5 milyon adede yükseldi. İnternetten yapılan kartlı ödemelerin toplam içindeki payı ise yüzde 15’tir.

Temassız ödeme tutarı gelişimi

Kartlarla yapılan temassız ödeme adedi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artarak 1.079,2 milyon adet oldu. Temassız ödeme tutarı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 93 artarak 472,6 milyar TL oldu. Ekim ayında mağaza içi yapılan her 5 kartlı ödemeden 4’ü temassız gerçekleşti.