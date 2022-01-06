TVHB, veterinerlik programlarında eğitime başlanmasını ‘devrim’ olarak nitelendirdi

Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB), yaptığı açıklamayla veterinerlik programlarının eğitime başlamasını devrim niteliği olduğunu belirtti.

TVHB Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, veterinerlik programlarında eğitime başlanması ve eğitimin sürdürülmesi için asgari koşulların Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) genel kurulunda kabul edildiğini, veteriner hekimliğin tüm dünyada stratejik öneme sahip bir meslek olarak kabul edildiğini belirtti. TURKOVAC aşısının üretilmesinden dolayı veteriner hekimler olarak sevinçli ve gururlu olduklarını ekleyerek, “Ülkemizde tam manasıyla alt yapısı oluşturulmamış, eğitim ve öğretimde şüphesiz ki istenilen standartları olmayan bir mesleğin yarınlarını da sıkıntıya sokabilmektedir. Çağın bilim ve teknolojisine göre normlarınızı oluşturmak, ön almak bir zorunluluk olarak ortaya çıkmıştır” notunu düştü.

Eroğlu, “Bu bağlamda TVHB olarak yaptığımız basın açıklamaları ve kamuoyunu bilgilendirme duyuruları çerçevesinde; ülkemizde sürekli artış gösteren ve bugün sayısı 32’ye ulaşan veteriner fakültelerinin açılması ile zarar gören hayvan sağlığı, insan sağlığı, çevre sağlığı ve hayvancılığımızın olacağını, yeni fakülteler açmak yerine, mevcut fakültelerimizin Uluslararası Akreditasyon Kurumu olan Avrupa Birliği Veteriner Hekimlik Eğitim Kurumları Birliği (EAEVE) tarafından denkliğinin onaylanması için çaba harcanması gerektiğine ve Yükseköğretim Kurulu tarafından Eğitim ve Öğretime Başlanması ve Sürdürülebilmesi İçin Asgari Koşulları ve Genel İlkeleri Belirlenen Programlar içerisine Veteriner Fakültelerinin de dahil edilerek yeni fakülte açılışları için asgari standartlar ile açılış kriterlerine uyulması gerektiğini vurgulamıştık” ifadelerini kullandı.

“Veteriner fakültelerinin devletimiz tarafından yeniden gözden geçirilerek gereken uyarıların yapılacağını ümit ediyoruz”

Yapılan çalışmayı tarihi bir başarı olarak kayıtlara geçtiğini belirten Eroğlu, veteriner fakültelerinin devlet tarafından yeniden gözden geçirilerek gereken uyarıların yapılacağını ümit ettiklerini not düşerek, “Fakülte ana binalarından dersliklere, öğrenci laboratuvarlarından eğitim, araştırma ve geliştirme laboratuvarlarına, fakülteye ait büyük ve küçük (pet) hayvan kliniklerini içeren hayvan hastanesinden kütüphaneye, eğitim araştırma ve uygulama çiftliğinden teknik alt yapıya, akademik, idari, teknik ve yardımcı personele kadar yeni kriterler hayata geçirilecektir. Artık ne okuduğunu bilen, aldığı kaliteli eğitimle mesleğini en iyi şekilde icra eden veteriner hekimlik profili yeniden tanımlanacaktır. Böylesine bilgili, donanımlı veteriner hekimleri bu okullarımızdan mezun etmek ise bizlere ayrı bir heyecan ve gururu yaşatacaktır” diye konuştu.

Eroğlu, çalışmada emeği geçen herkese teşekkür etti.