Mart ayında sanayi ürünleri ihracatı yüzde 3 artışla 873 milyon dolar olarak gerçekleşti. Tarım sektörü ise 595 milyon dolarlık dış satım ile dikkat çekerken, Türkiye’nin su ürünleri ihracat şampiyonu Muğla’nın öncülüğündeki su ürünleri ihracatı 135 milyon doları buldu. Bu rakamla Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği, EİB bünyesindeki en yüksek ikinci ihracat performansına ulaşan birlik oldu.

Eskinazi: "Türkiye'nin rekabet gücü dikkatle korunmalı"

EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, küresel ticaret dinamiklerindeki değişimlerin Türkiye’nin ihracat performansına doğrudan etki ettiğine vurgu yaparak, "ABD Başkanı Trump’ın gümrük tarifeleri politikası Türkiye’ye kısa vadeli bir avantaj sağlıyor gibi görünse de, bu geçici bir durum. Korumacı politikalar uzun vadede farklı sektörlerde baskı oluşturabilir," açıklamasında bulundu.

Hazır giyim sektörünün Türkiye genelindeki ihracat sıralamasında beşinci sıraya gerilemesine dikkat çeken Eskinazi, “İhracat odaklı büyümeyi sürdürülebilir hale getirmek için üretim maliyetlerinin azaltılması, verimliliği artıracak yatırımların desteklenmesi ve öngörülebilir ekonomi politikaları oluşturulması gerekiyor. Döviz kurunun enflasyonla uyumlu şekilde dengelenmesi de öncelikler arasında yer almalı,” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin üretim gücünün ihracatla taçlandırılması adına yapısal reformlara duyulan ihtiyaç gün geçtikçe daha belirgin hale gelirken, Ege Bölgesi ihracatçıları ortaya koydukları performansla ülke ekonomisine umut aşılamaya devam ediyor.