Yerin yaklaşık 17.7 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremin, en yakın yerleşim birimine olan uzaklığı ise dikkat çekti. Deprem, Muğla’nın Datça ilçesine 166 kilometre mesafede meydana geldi. Sarsıntının, Ege Bölgesi’nde ve çevre illerde hafif şekilde hissedildiği bildirildi.

Yetkililer, şu ana kadar olumsuz bir durum yaşanmadığını belirtirken, bölgedeki gelişmelerin yakından takip edildiği ve saha taramalarının sürdüğü ifade edildi. AFAD, vatandaşları resmi kanallar dışında yapılan bilgi paylaşımlarına itibar etmemeleri konusunda uyardı.

Depremin ardından bölgede artçı sarsıntıların yaşanabileceği hatırlatılarak, halkın tedbirli olması çağrısında bulunuldu.