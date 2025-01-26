Yeni Güvenlik Tedbirleri

Türkiye Gazetesi’nde yer alan habere göre, özellikle internet üzerinden yapılan dolandırıcılıklara karşı kapsamlı tedbirler alınacak. Yeni düzenlemelerle birlikte, internet bankacılığı ve mobil uygulamalar üzerinden yapılan finansal işlemlerin güvenliği en üst seviyeye çıkarılacak. Havale işlemlerinde, bankadan gelen onay mesajının yanı sıra ikinci bir doğrulama adımı da yapılacak. Bu sayede, dolandırıcılık ve hırsızlık olaylarının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Öne Çıkan Yeni Tedbirler

Bilişim ve Dolandırıcılık Suçlarına Yönelik Hukuki Düzenlemeler: Cumhuriyet başsavcılıklarının bilişim suçlarına yönelik kapasitesinin artırılması sağlanacak. Ayrıca, suç türlerine göre oluşturulacak soruşturma kılavuzları güncel tutulacak.

Telefon Aboneliğinde Kimlik Doğrulama Zorunluluğu: Telefon dolandırıcılığının önlenmesi amacıyla aboneliklerde kimlik doğrulama zorunlu hale getirilecek. Kayıtları güncellenmeyen hatlar ise iletişime kapatılacak.

Telefon Dolandırıcılığına Karşı Teknik Altyapı: Telefon üzerinden dolandırıcılık yapanların abonelikleri anında iptal edilecek. Bunun için teknik altyapı kurulacak.

İnternet Üzerinden Satışlarda Koruma: İnternet üzerinden yapılan satışlarda tarafları koruyacak yeni düzenlemeler hayata geçirilecek.

Ceza Yargılamasında El Koyma ve Müsadere Düzenlemeleri: Bankacılık ve bilişim sistemleri aracılığıyla işlenen dolandırıcılık suçlarına yönelik ceza yargılamasında, mağdurlardan çalınan paraların hızlıca geri alınmasını sağlamak amacıyla düzenlemeler yapılacak. Özellikle dolandırıcılıkla elde edilen paranın yatırıldığı hesaplar hızlı bir şekilde bloke edilecek. TCMB'den Yeni KKM Düzenlemesi: 6 ve 12 Ay Vadeli Hesaplar Sonlandırıldı

Mobil Uygulamalarda Güvenlik Artışı: EFT ve havale işlemleri üzerinden yapılan dolandırıcılıklara karşı bankaların ve elektronik para kuruluşlarının sorumlulukları artırılacak. Ayrıca, bu tür işlemler için doğrulama mesajlarının güvenliği güçlendirilecek.

Yeni düzenlemelerle birlikte, Türkiye’de dijital suçlarla mücadelede önemli bir adım atılmış olacak. Bankacılık ve telefon sistemlerinde yapılacak güvenlik artırıcı tedbirlerle, dolandırıcılık ve hırsızlık olaylarının önüne geçilmesi hedefleniyor. Bu adımlar, tüketicilerin güvenli bir dijital ortamda işlem yapmalarını sağlamayı amaçlıyor.