“Geleceğe Baktığımızda AK Parti Umudun Adresidir”

Bursa Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi’nde AK Parti İl Başkanlığı tarafından düzenlenen iftar programına, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyeleri, milletvekilleri, belediye başkanları ve teşkilat mensupları katıldı.

AK Parti’nin bir partiden daha fazlası olduğunu belirten Ala, Türkiye’ye 23 yıldır kesintisiz hizmet ettiklerini ifade etti. “Bu partide görev almak cesaret istiyordu. AK Parti, başarıyla anılan bir harekettir. Geçmişe baktığımızda başarının adıyız, geleceğe baktığımızda ise umudun adresiyiz” diye konuştu.

Muhalefeti eleştiren Ala, “Biz koltuk için yarışmayız. Muhalefet ise seçim biter bitmez koltuk kavgasına giriyor. Bizde ise hizmet yarışı hiç bitmiyor” dedi.

"Terörsüz Türkiye Hedefimize Ulaşacağız"

Türkiye’nin yıllarca terörle mücadele ettiğini hatırlatan Ala, “Bu ülkenin kanını emen, dümeni başkalarının elinde bulunan terör belasından da Allah’ın izniyle kurtulacağız. Türkiye, gelişmiş ülkeler arasında yer alarak dünyanın gidişatına katkı sağlayacak” ifadelerini kullandı.

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan: "Bu Teşkilat Vefanın ve Kardeşliğin Temsilcisidir"

Programda konuşan AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ise teşkilatın birlik ve beraberlik içinde hareket ettiğini belirterek, "AK Parti, bir siyasi hareketten öte, milletine hizmeti şeref bilenlerin adanmışlık hikayesidir. Bugün burada olan herkes bu büyük davanın temel taşlarıdır" dedi.

Teşkilata emek veren tüm isimlere teşekkür eden Gürkan, "Asırlık bir çınar gibi kök salan teşkilatımızın her bir dalında sizlerin emeği ve duası vardır" ifadelerini kullandı.

Bursa’da düzenlenen "Teşkilata Vefa İftarı", AK Parti'nin birlik ve beraberlik mesajlarının ön planda olduğu bir buluşma olarak hafızalara kazındı.