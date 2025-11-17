Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler, jeopolitik riskler ve merkez bankalarının politikaları döviz fiyatları üzerinde etkisini sürdürürken, “1 dolar kaç TL?” ve “Euro bugün ne kadar?” soruları da sabah saatlerinden itibaren en çok merak edilen başlıklar arasında yer alıyor.

17 Kasım 2025 Pazartesi sabahına ilişkin güncel dolar ve Euro kuru verileri şöyle:

Dolar/TL – Euro/TL bugün kaç TL?

Saat 07.20 itibarıyla:

Dolar/TL: Alış: 42,3218 Satış: 42,3408

Euro/TL: 49,1664 TL seviyesinde işlem görüyor.



Döviz kurlarındaki dalgalanmalar, iç ve dış piyasadan gelecek yeni ekonomik verilerle gün içinde değişiklik gösterebiliyor. Bu nedenle yatırımcıların fiyatları anlık olarak takip etmesi önem taşıyor.

Piyasalarda bugün neler bekleniyor?

Yeni haftaya temkinli başlayan küresel piyasalarda gözler, hafta boyunca açıklanacak ekonomik veriler ve merkez bankalarından gelecek mesajlarda olacak. Döviz kurundaki hareketliliğin, jeopolitik gelişmeler ve ekonomik göstergeler doğrultusunda devam etmesi bekleniyor.