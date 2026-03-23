Şirket, bünyesinde Selpak ve Solo gibi güçlü markaları barındıran Sanipak’ın tamamını Malezya merkezli Arch Peninsula Sdn Bhd’ye devretmek üzere anlaşmaya vardı.

Kamuoyuna yapılan açıklamaya göre, 20 Mart tarihinde imzalanan sözleşme kapsamında Sanipak için 600 milyon dolarlık şirket değeri belirlendi. Satış bedeli ise kapanış aşamasında; finansal borç, nakit durumu ve işletme sermayesi gibi kalemlerde yapılacak düzeltmelerin ardından netleşecek.

Açıklamada ayrıca Sanipak’ın, küresel ölçekte faaliyet gösteren ve selüloz ile kağıt üretiminde önde gelen gruplardan birine devredileceği vurgulandı. Bu adımın, sektörde dengeleri etkileyebilecek önemli bir gelişme olarak değerlendirildiği ifade ediliyor.