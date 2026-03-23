Düzenleme, Meslekî Yeterlilik Kurumu tarafından standardı belirlenmiş ve tebliğ ekinde yer alan meslekleri kapsıyor. Buna göre, bugün itibarıyla başlayan 12 aylık geçiş sürecinin ardından, gerekli belgeye sahip olmayan ve muafiyet kapsamında bulunmayan çalışanların bu işlerde görev alması mümkün olmayacak.

Öte yandan bazı gruplar için istisna getirildi. Meslek liseleri ile üniversitelerin teknik bölümlerinden mezun olanlar ya da Millî Eğitim Bakanlığı onaylı programları tamamlayarak kurs bitirme belgesi alanlar, diplomalarında veya belgelerinde yer alan alanlarda çalışmaya devam edebilecek.

Yeni uygulama; elektrikli araç bakım ve onarımı, klima montajı, ekskavatör operatörlüğü, hibrit araç teknolojileri, güneş enerjisi sistemleri kurulumu ve rüzgar enerjisi alanı gibi toplam 40 farklı tehlikeli ve çok tehlikeli mesleği kapsıyor.