Galatasaray Divan Kurulu Şubat ayı Olağan Toplantısı, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park Özhan Canaydın Konferans Salonu’nda yapılıyor. Toplantıda konuşan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, geçtiğimiz ay gerçekleştirilen divan toplantısına rahatsızlığı nedeniyle katılamadığını belirterek, devam eden projeler hakkında bilgi verdi. Galatasaray Adası’nda uzun zamandır çalışmalarının devam ettiğini belirten Özbek, "Florya projesinde sona geldik. İhaleye çıktık. İhale şartnamesine ilgi çok fazla. Uzatılması için ricalar oldu. 15 gün uzattık. İhale süreci devam ediyor. İnşallah nisan ayı gibi ihaleyi tamamlamayı düşünüyoruz. Bu çalışmalar verimli şekilde devam ediyor" diye konuştu.



"Birlik ve beraberliğin sembolü Kemerburgaz’daki tesislerimizdir"

Kemerburgaz’da, futbol A takımı yerleşkesinin bittiğini ifade eden Başkan Özbek, "15 bin metrekareye modern, Avrupa kulüplere gittiğimiz zaman, hatta Türkiye’de bazı kulüpleri ziyaret ettiğimiz, onlarla yarışacak, birçoğunun da üzerinde olacak tesis kazandırdık. Okan hoca ile konuştum, 'Biz artık yazın hazırlık dönemindeki kampa da gitmeyiz. Burada kamp faaliyetlerimizi sürdürürüz' dedi. Rize’ye gitmeden önce son antrenmanı orada yaptık. Kimse artık Florya’ya gitmek istemiyor. 1. fazını tamamladık. 2. fazda akademi binaları var. Onun projeleri bitti. A takım idmanlarına rahatsızlık vermeden yıl sonuna varmadan tamamlamayı bekliyoruz. Bugüne kadar destek veren bütün arkadaşların orada destek sözleri var. Onlara da teşekkür ediyorum. Böyle bir projeyi yaptığınız zaman camia arkanızdan geliyorsa bu çok önemli. Kemerburgaz, Galatasaray Kulübü finansal imkanları ve genel üyelerinin desteğiyle yapılmıştı. Birlik ve beraberliğin sembolü Kemerburgaz’daki tesislerimizdir" şeklinde konuştu.



"Aslantepe projesinin mimari çalışması bitti"

Mecidiyeköy’deki projede müteahhit ile yaşanan sıkıntının bitmek üzere olduğunu belirten sarı-kırmızılıların başkanı, Aslantepe ve Riva projeleri için ise, "Aslantepe’nin şu an mimari çalışması bitti. Orada 60 dönüm. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’nden, Galatasaray Kulübü’ne tahsis edilmek üzere orada basketbol salonu, voleybol salonu, yüzme havuzu, kamp tesisi ve ticari alanların bulunduğu bir proje. Galatasaray’ın branşlarının bir araya gelmesini sağlayacağız. Riva’nın yüzde 50’si tamamlanması rağmen müteahhit diğer kısmını bıraktı. İşi bırakması durumunda Emlak Konut firmasını, inşaatı tamamlamak zorunda. Onlar da çalışmalarını tamamladılar. Bu ayın 25’i gibi ihaleye çıkacaklar. İhale sonrasında yapılacak yeni sözleşmenin Galatasaray için muhteşem olduğunu düşünüyorum. 6 projeyi yürütüyoruz. Her biri Galatasaray’ın geleceğini hazırlayan projeler. Bu konuda bana ve yönetimdeki arkadaşlarıma verdiğiniz destekten dolayı teşekkür ediyorum" değerlendirmesinde bulundu.



"Sürekli bizi kışkırtarak, kardeşi kardeşe düşman etmeye çalışan bu projenin oyununa gelmeyeceğim"

Futbol A takımının performansı hakkında da konuşan Dursun Özbek, "Süper Lig’de ilk 23 maçının 20’sini kazanan ve bunu lig tarihinde başaran bir takımdan bahsediyorum. Buna emek veren gerek teknik kadro, gerek futbolcu, herek çalışan arkadaşlarıma da alkış rica ediyorum, onları cesaretlendirelim. Bu değerli kardeşlerim perşembe günü, terlerinin son damlarına kadar savaşacaklar ve Avrupa’daki hedefimize ilerlememizi de sağlayacak. Perşembe günü kar bekleniyor. Taraftarlarımızdan ricam, o soğuk havada, zafer ateşini takmak için onlara destek olmaları gerekiyor. Her zaman onlar bizim yanımızda. Birçok arkadaşımın benden futboldaki son dönemdeki gelişmeler, haddini bilmeyen, giderek ahlaksızlaşan rakibimiz hakkında konuşmamı beklediğini tahmin ediyorum. Hepimizin içinde birikmiş çok şey var. Bunun da farkındayız. Sizden önümüzdeki hafta oynanacak maça kadar sabretmenizi rica ediyoruz. Sürekli bizi kışkırtarak, kardeşi kardeşe düşman etmeye çalışan bu projenin oyununa gelmeyeceğim. Galatasaray başkanı olarak da bu toplumun ayarıyla oynama çalışmalarına da izin vermeyeceğim" cümlelerine yer verdi.



"Zerre samimi olduklarını düşünmüyorum"

Türkiye Futbol Federasyonu’nun bu hafta oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesinde iki kulübün başkanını toplantıya davet etmesiyle ilgili ise Başkan Özbek, şunları söyledi:

"Dün federasyon başkanı imzalı bir yazı kulübümüze ulaştı. Mektup özetle Türk futbolunun marka değerine atıfta bulunup, bu derbinin en kadar önemli olduğunu, ülkenin ve futbol ailesinin huzura ihtiyacından bahsederek, toplantıya katılmam isteniyor. Şimdi mi belirttiğiniz değerler aklınıza geldi? 8 aydır görevdesiniz, Türk futbolunun geldiği noktanın hiç farkında değil misiniz? Arkadaşlarımla mektubun içeriğini paylaştım. Mektuptaki iyi niyetli gözüken ifadelere rağmen endişelerimi dile getirdim. Kullanılan ifadelere şüpheyle yaklaştım. Dün maçı oynamamıza 1 saat kala, TFF bu toplantıyı duyurdu. Bizden bir cevap almadan, bu toplantıyı duyurdu. O zaman endişelerimde ne kadar haklı olduğumu anlaşmış oldum. Asıl amaçları başkaydı. Henüz cevap almadan, önemli maçımıza 1 saat kala, kulübümüzün cevabı beklenmeden bu çağrının yapılma sebebini takdirlerinize bırakıyorum. Zerre samimi olduklarını düşünmüyorum. Amaçları PR ve reklam çalışması yapmaksa bunun tarafı olmayacağım. Türk futbolu olarak çok zor ve eziyetli dönemden geçiyoruz. Olaya bakar mısınız, sanki bu derbi ilk defa Türkiye’de oynuyor, ilk yarıda bu derbi oynanmamış, o zaman bu kardeşlik, itidal çalışmalarına ihtiyaç duyulmamış ama Galatasaray’ın sahasında oynamaya sıra geldiğinde itidal çağrısı, memleketin huzuru, Türk futbolundaki huzur gündeme geliyor. Bunun böyle olmadığının herkes farkında. Galatasaray olarak hem memleketimizin huzurunu, hem de Türk futbol paydaşları arasındaki huzurun olmasını çok isteyen kişileriz. Burada yapılmak istenen art niyetli davranışı da tasvip etmiyorum. Fenerbahçe Spor Kulübü başkanı ile ben, hak mahrumiyetindeyiz, 28 Şubat’ta bitiyor. Yönetmeliğe göre, hak mahrumiyeti aldıysa futbolla ilgili hiçbir konuda kulübü temsil edemez. Göstermelik dostluklara ihtiyacımız yok. Samimi olarak yapılan şeyler içinde varız. Davranış biçiminiz bunu sağlayacak şekilde olması lazım. Konuyu sizin yorumlarınıza bırakıyorum. Futbolun adaletin sağlaması, futbolu kutuplaştıran, kardeşi, kardeşe düşman eden ve toplumsal olaylara yol açacak çalışmanın içine girmemek lazım. Ülkemizin buna ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Göstermelik toplantılara ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum. Sizlerden aldığımız destekle Galatasaray yine bütün bu olanlara rağmen sahada kazanacak ve şampiyon olacaktır. Buna kimsenin engel olmasına izin vermeyeceğiz."