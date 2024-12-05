İşte o genç girişimciler ve başarı hikayeleri:
Türk Gençlerinden Büyük Başarı
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Gökçe Güven (25):
Kalder adlı fintech-pazarlama platformunun kurucusu olan Güven, platformu için 11 milyon dolar yatırım toplamayı başardı. Forbes’in “Pazarlama ve Reklamcılık” kategorisinde birinci sırada yer alan Güven, hem Türkiye hem de dünya çapında büyük bir ilgi görüyor.
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Gizem Karagöz (29):
New York City’nin yeşil ekonomi ekibinde proje yöneticisi olan Karagöz, 9 milyar dolarlık inşaat portföyünü düşük karbonlu ve döngüsel inşaat uygulamalarına yönlendiren projelerle Forbes’in “Enerji ve Yeşil Teknoloji” kategorisinde yer aldı.
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Kerem Topalismailoğlu (22):
Xatoms şirketinin CTO’su olan Topalismailoğlu, içme suyunu yapay zeka kullanarak arıtma teknolojisiyle Forbes’in “Üretim ve Sanayi” kategorisinde listede yer buldu.
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İlayda Şamilgil (27):
Cornell Üniversitesi mezunu makine mühendisi ve Llume şirketinin kurucusu olan Şamilgil, NASA’dan davet alarak ABD’ye yerleşti. Türkiye’de TÜBİTAK’a gönderdiği ancak kabul edilmeyen projesi, NASA tarafından büyük bir ilgi gördü. Şamilgil de Forbes’in “Üretim ve Sanayi” kategorisinde yer aldı.
Dünyanın Geleceğini Şekillendiren İsimler
Açıklanan liste, yalnızca Türk girişimcilerle sınırlı değil. Farklı alanlarda geleceği değiştirme potansiyeline sahip isimler arasında öne çıkan diğer girişimciler:
- Sosyal Medya: Drew Afuala
- Yapay Zeka: Demi Gus Magchelin
- Sağlık Hizmetleri: Anirudh Joship ve Viswesh Krishna
- Hollywood ve Eğlence: Kathryn Newton
- Girişim Sermayesi: Molly Mielke
- Enerji ve Yeşil Teknoloji: Ben Nowack ve Tristan Semmelhack