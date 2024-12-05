İşte o genç girişimciler ve başarı hikayeleri:

Gökçe Güven (25):

Kalder adlı fintech-pazarlama platformunun kurucusu olan Güven, platformu için 11 milyon dolar yatırım toplamayı başardı. Forbes’in “Pazarlama ve Reklamcılık” kategorisinde birinci sırada yer alan Güven, hem Türkiye hem de dünya çapında büyük bir ilgi görüyor.

Gizem Karagöz (29):

New York City’nin yeşil ekonomi ekibinde proje yöneticisi olan Karagöz, 9 milyar dolarlık inşaat portföyünü düşük karbonlu ve döngüsel inşaat uygulamalarına yönlendiren projelerle Forbes’in “Enerji ve Yeşil Teknoloji” kategorisinde yer aldı.

Kerem Topalismailoğlu (22):

Xatoms şirketinin CTO’su olan Topalismailoğlu, içme suyunu yapay zeka kullanarak arıtma teknolojisiyle Forbes’in “Üretim ve Sanayi” kategorisinde listede yer buldu. Türkiye'nin Milli İçeceği Çayda Hile Şoku: 4 Firma Gıda Boyası Kullandı