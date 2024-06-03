Forbes'un bu yıl 38'nci kez yayımladığı Milyarderler Listesi, dünya çapındaki milyarderlerin sayısının da servetlerinin de arttığını gösterdi.

Milyarder sayısı geçen yıla kıyasla 141 kişi artışla 2 bin 781'e çıkarak rekor tazeledi. Milyarderlerin toplam servetleri de 2 trilyon dolar artışla 14,2 trilyon dolara yükseldi.

En zengin Arnault

Lüks eşya devi LVMH'nin Üst Yöneticisi Bernard Arnault, 233 milyar dolarlık servetiyle ikinci kez dünyanın en zengin kişisi olarak listenin başında yer aldı.

Louis Vuitton, Tiffany & Co, Christian Dior ve ve Sephora gibi markaların sahibi olan şirketin yöneticisi Arnault'un serveti geçen yıla kıyasla 22 milyar dolar arttı.

Elon Musk 195 milyar dolarlık servetiyle listesinin ikinci sırasında yer alırken, Amazon'un kurucusu Jeff Bezos 194 milyar dolarlık servetiyle üçüncü oldu.

En yaşlı milyarder 102, en genç milyarder 19 yaşında

Dünyanın en zengin kadını 99,5 milyar dolarlık servetiyle L'Oréal'in kurucusunun torunu Françoise Bettencourt Meyers oldu. Milyarderlerin ortalama yaşı 66 olurken, en yaşlı milyarder 102 yaşındaki Amerikalı sigorta kralı George Joseph olarak kayıtlara geçti.

Büyükbabası elektrikli ekipman üreticisi WEG'in kurucu ortağı olan 19 yaşındaki Brezilyalı Livia Voigt ise en genç milyarder olarak listede yer aldı. En zenginler arasındaki 25 milyarderin yaşının 33 veya altında olduğu belirtildi. Bu kişilerin toplam servetleri 110 milyar dolar olarak hesaplandı.

En çok milyarderin bulunduğu ülke 813 kişiyle ABD oldu. Bu ülkeyi 473 milyarderle Çin ve 200 milyarderle Hindistan takip etti.

Yapay zeka teknoloji milyarderlerinin servetini artırdı

Yapay zekaya olan yoğun talep genel olarak teknoloji hisselerindeki yükselişi desteklerken teknoloji milyarderlerinin toplam servetini de sadece bir yıl içinde yaklaşık 750 milyar dolar artırarak 2,6 trilyon dolara çıkardı.

Yapay zekaya yönelik talep, Super Micro Computer yöneticisi Charles Liang, Advanced Micro Device yöneticisi Lisa Su ve Nvidia Yönetim Kurulu Üyesi Harvey Jones gibi bu alanda çalışan çok sayıda kişinin de listeye eklenmesine yardımcı oldu.

Yapay zeka sohbet robotu ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI Üst Yöneticisi Sam Altman da milyarderlerin arasına katıldı.

Türkiye'den 27 isim listede

Forbes dergisi 2024 yılının milyarderler listesini açıkladı. Listede Türkiye'den 27 iş insanı yer aldı. Murat Ülker, 5 milyar dolarlık servetiyle listenin başında yer aldı.

Dünyaca ünlü Forbes dergisi bugün web sitesinden dünyanın en zenginlerini yayınladı. Listede Türkiye'den 23 erkek ve 4 kadın yer aldı.

Yıldız Holding Yönetim Kurulu üyesi Murat Ülker, Türkiye'nin dolar milyarderleri listesinde ilk sırada yer aldı. Ülker'in servetinin bir yılda 19 milyon dolar gerileyerek 5 milyar dolar olarak kayda geçtiği belirtildi.

İkinci sırada 3,7 milyar dolarlık servetiyle İpek Kıraç gelirken, üçüncü sırada 3,6 milyar dolarla Semahat Sevim Arsel yer aldı.

Kazancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Şaban Cemil Kazancı 3,3 milyar dolarlık servetiyle dördüncü sırada kendine yer buldu. Mustafa Rahmi Koç ise 3,2 dolarla beşinci oldu.

Türk zenginleri dünya sıralamasında

Yıldız Holding Yönetim Kurulu üyesi Murat Ülker dünyanın en zengin 615'inci insanı olurken, İpek Kıraç 865, Sevim Arsel 894, Cemil Kazancı 983, Rahmi Koç ise 1031'inci sırada yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar ile kardeşi Haluk Bayraktar da ilk kez Forbes listesine girdi.

Baykar Teknoloji patronu 44. yaşındaki Selçuk Bayraktar, 1,2 milyar dolarlık servetiyle Türkiye'nin 24'üncü dünyanın 2410'uncu en zengin ismi oldu. Selçuk Bayraktar, 2022 yılında Türkiye vergi rekortmeni olmuştu.

Haluk Bayraktar ise 1,1 milyar dolarlık servetiyle Türkiye'nin 27'nci dünyanın 2545'inci en zengin ismi oldu.