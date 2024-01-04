Dünyanın önde gelen havayolu güvenlik ve ürün değerlendirme platformu Airline Ratings, 2024 için En Güvenli 25 Havayolu listesini açıkladı. Platform, dünya genelinde 385 farklı havayolu şirketini izleyerek listeyi oluşturdu.
Türk Hava Yolları (THY), listeye 16'ncı sıradan girdi.
İşte 2024 için En Güvenli 25 Havayolu listesi:
Air New Zealand
Qantas
Virgin Australia
Etihad Airways
Qatar Airways
Emirates
All Nippon Airways
Finnair
Cathay Pacific Airways
Alaska Airlines
SAS
Korean Air
Singapore Airlines
EVA Air
British Airways
Türk Hava Yolları
TAP Air Portugal
Lufthansa/Swiss Group
KLM
Japan Airlines
Hawaiian Airlines
American Airlines
Air France
Air Canada Group
United Airlines