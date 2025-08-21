Fransız devi Vinci'yi 56,9 milyar dolarla Hindistan merkezli Larsen & Toubro ve 48,7 milyar dolarlık piyasa değeriyle ABD’li D.R. Horton takip etti.

İlk 5’te 3 farklı kıta

Listede Avrupa, Asya ve Amerika’dan devler dikkat çekti. İlk beşte Fransa, Hindistan, ABD ve İspanya’dan şirketler yer aldı. ABD merkezli Lennar (33,5 milyar dolar) ve İspanyol Ferrovial (39,2 milyar dolar) da dünyanın en güçlüleri arasına girdi.

Türkiye’den tek temsilci: ENKA

176 şirketin değerlendirildiği küresel sıralamada Türkiye’den yalnızca ENKA İnşaat ilk 50’ye girebildi. 10,67 milyar dolarlık piyasa değeriyle listede 27. sırada kendine yer bulan ENKA, Orta Doğu, Rusya, Afrika ve Avrupa’da üstlendiği dev projelerle dikkat çekiyor.

Çin ve Japonya’dan güçlü çıkış

Asya kıtasında ise Çin ve Japonya şirketleri ağırlığını hissettirdi. Çin’den China State Construction Engineering, China Railway Group ve China Communications Construction gibi devler ilk 20’de yer alırken; Japonya’dan Daiwa House, Sekisui House ve Kajima öne çıktı.

Avrupa’nın geleneksel güçleri sahnede

Avrupa’da ise Almanya’dan Hochtief, Avusturya’dan Strabag, İspanya’dan Grupo ACS ve Fransa’dan Bouygues listede yer buldu.