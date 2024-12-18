Türkiye'nin önde gelen dijital tasarım stüdyosu ve teknoloji şirketi PolyVision tarafından Katılım Emeklilik iş birliği ile hayata geçirilen Katılım Emeklilik DigiZoo, dünyanın en büyük holografik hayvanat bahçesinde ziyaretçilerine eşsiz bir deneyim yaşatmayı hedefliyor. Çeşitli görüntüleme teknolojileri ve yapay zekâ algoritmalarının birleşimiyle oluşturulan bu sürükleyici ve etkileşimli holografik dijital hayvanat bahçesi, tarih öncesi canlılardan günümüz hayvanlarına kadar etkileşimli sergilere ev sahipliği yapıyor. 50’den fazla canlı türünün yanı sıra, iklim krizine dikkat çekmek amacıyla tasarlanmış dijital enstalasyonlar da ziyaretçileri iklim krizi konusunda bilinçlendirerek farkındalıklarını artırıyor.

“Amacımız, çevre bilincini artırmak ve iklim krizine dikkat çekmek”

Katılım Emeklilik DigiZoo’nun, çevre dostu ve sürdürülebilir bir yaşamı teşvik etmeyi, gelecek nesillere farkındalık yaratmayı amaçlayan bir yolculuk hikayesi olduğunu belirten Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, “Türkiye’de katılım esaslı sigortacılığın ve bireysel emekliliğin öncüsü olarak sunduğumuz yenilikçi ürünlerle çocukların ve gençlerin geleceklerini teminat altına alırken onları sadece maddi olarak değil, eğitici içeriklerle de desteklemeyi önemsiyoruz. Geleceğimizin mimarı olan çocuklarımızın sürdürülebilir geleceğe dair farkındalığının artırılmasının yanı sıra ileri teknolojilerle genç yaşta tanışmaları da çok önemli. Bu amaç doğrultusunda Katılım Emeklilik DigiZoo’yu hayata geçirdik. Katılım Emeklilik olarak Erken BES ürünümüzle bugüne kadar 152 binin üzerinde çocuğun geleceğini teminat altına alırken Katılım Emeklilik DigiZoo’da da çocuklarımıza hem eğlenceli hem de öğretici içerikler sunmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.

2025 yılında 160 bin ziyaretçiyi ağırlayacak

Türkiye’nin metrekare bazında en büyük holografik hayvanat bahçesi ve dijital deneyim merkezini açtıklarını ve teknolojiyi sanatla harmanlayarak, ziyaretçilerin geleceği keşfetmesine aracılık ettiklerini belirten PolyVision Kurucusu Aret Yıldız, "Katılım Emeklilik DigiZoo, 2025 yılı itibarıyla yılda yaklaşık 160 bin ziyaretçi ağırlamayı hedefliyor. Bu ziyaretçilerin büyük bir kısmını çocuklar oluşturacak. Ayrıca, ebeveynler için çeşitli atölyeler ve sosyal alanlar da sunulacak. Mall of İstanbul’daki 1500 metrekarelik alanda hem çocukların hem de yetişkinlerin keyifli vakit geçirebileceği çeşitli aktiviteler ve alışveriş imkanları yer alacak. Katılım Emeklilik DigiZoo, teknolojik ve sanatsal olmanın yanı sıra, interaktif ve eğitici özellikleriyle de dikkat çekiyor. Özellikle, birçok yenilikçi teknolojinin aynı projede bir arada kullanılması, Katılım Emeklilik DigiZoo’yu diğer projelerden farklılaştırıyor. Projenin dünyanın en büyük holografik hayvanat bahçesi olma iddiası; alan büyüklüğü, sergilenen eserlerin çeşitliliği ve kullanılan ekranların metrekaresi gibi birçok kriterin birleşimiyle ortaya çıkan bir ölçümleye dayanıyor” açıklamasında bulundu.

Geçmişin nostaljisiyle geleceğin teknolojisi buluşuyor

Katılım Emeklilik DigiZoo, kültür ve sanat alanında geçmişin büyüsünü dijital dünyanın sunduğu olanaklarla birleştiriyor. Fuaye alanındaki etkinlikler çocukları nostaljik oyunlarla tanıştırırken, zaman tünelinden geçilerek dinozorların dünyasına yapılan yolculuk, ziyaretçilerin tarih öncesi dönemin sanatsal izlerini keşfetmelerini sağlıyor. Holografik dinozor türlerini incelemek, ziyaretçilere adeta bir zaman yolculuğuna çıkma hissi verirken, çağlar öncesindeki yaşamla ilgili sanatsal bir bakış açısı kazandırıyor.

Çocukların vazgeçilmezi, son teknolojilerle zenginleşiyor

Katılım Emeklilik DigiZoo, en son teknolojilerle donatılmış bir dijital deneyim alanı olarak çocukların ilgisini çeken birçok yenilikçi özellik sunuyor. Özellikle avatar ormanında çocuklar, interaktif hologramlarla etkileşimde bulunarak uzun saatler geçirebiliyor. Bu orman, yapay zekâ destekli 3D animasyonlar ve holografik projeksiyonlarla zenginleştirilmiş bir ortamda çocukların hem eğlenmesini hem de öğrenmesini sağlıyor. Avatar ormanının yanı sıra bembeyaz tasarlanmış kelebekler dünyası da büyük ilgi görüyor. Bu odada beyaz dışındaki tek renk ise, holografik olarak uçuşan renkli kelebekler. Aynı zamanda bu kelebeklerle interaktif olarak iletişime de geçilebiliyor. Dijital akvaryumda balık boyama ve dinozor fosilleri keşfetme gibi interaktif deneyimler, çocukların el becerilerine ve teknolojiye olan ilgilerini arttırırken, onlara görsel ve eğitsel açıdan eşsiz bir deneyim sunuyor.

Eğitici ve etkileşimli atölyeler ile öğrenme yolculuğu

Katılım Emeklilik DigiZoo, eğitim odaklı bir deneyim sunarak çocuklar için unutulmaz bir öğrenme yolculuğu oluşturuyor. Ziyaretçilere sunulan dijital akvaryumda balık boyama etkinliği, çocukların hayal güçlerini geliştirmelerine ve teknolojiyi daha etkin bir şekilde kullanmalarına imkân tanıyor. Ayrıca, dinozor fosilleri keşif alanı ve dinozor yumurtalarındaki türleri inceleme gibi interaktif atölyeler, çocukların tarih öncesi yaşam hakkında bilgi edinmelerini sağlarken, çevresel farkındalık kazandırmak için tasarlanmış dijital enstalasyonlar da eğitici bir deneyim sunuyor.