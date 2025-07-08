Lezzeti, güçlü aroması ve yüksek selenyum oranıyla dünya pazarında ayrıcalıklı bir yere sahip olan Taşköprü sarımsağı, bu yıl 25 bin dekar alanda üretildi. Yaklaşık 30 bin ton rekolte beklenen üründe üreticiler, hem verimden hem de kaliteden memnun.

Günlük 1.200 lira yevmiye ile çalışan kadın tarım işçileri, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte tarlalara iniyor. Yaklaşık 20-25 gün sürecek hasat dönemi boyunca Taşköprü’nün verimli topraklarında emek yoğun bir süreç yaşanacak.

“Sadece bir ürün değil, bir kültürü topluyoruz”

Yıllardır sarımsak üretimi yapan Metin Kabadayı, bu sezonun geçen yıllara göre daha verimli geçtiğini ifade ederek şunları söyledi:

“Doğal üretim yöntemlerinden taviz vermedik. Gereksiz ilaç ya da gübre kullanmadık. Sonuç ortada; iri dişli, aroması yoğun, uzun raf ömrüne sahip gerçek Taşköprü sarımsağımızı hasat ediyoruz. Her diş sarımsak, bu topraklara duyduğumuz sevgi ve emeğin bir meyvesi. Bu sadece bir tarım ürünü değil, ilçemizin mirası ve alın terinin karşılığıdır.”

Pazar Fiyatları Üreticinin Yüzünü Güldürüyor

Hasadın başlamasıyla birlikte Taşköprü Sarımsak Pazarı da hareketlendi. Pazarda sarımsağın boyutuna göre fiyatlar 90 ila 230 lira arasında değişiyor. Küçük boy sarımsak 90 TL, orta boy 140-160 TL, büyük boy 160-200 TL, duble kalite sarımsak ise 200-230 TL'den alıcı buluyor.

Kadınların Emeği Hasadın Kalbinde

Sarımsak hasadında çalışan kadın işçilerin başında yer alan Aliye Güllü, tarlalardaki dayanışmayı şu sözlerle anlattı:

“Bugün Kırha köyündeyiz. Kadınlarımızla birlikte çalışıyoruz, sarımsaklarımız gerçekten çok güzel. Tarla sahipleri bu yıl çok özenli davranmış. Onlar kazandıkça biz de kazanıyoruz. Hep birlikte üretmeye, çalışmaya devam ediyoruz.”

Türkiye’nin dört bir yanındaki sofralarda kendine yer bulan Taşköprü sarımsağı, bu yıl da hem üreticisine hem de işçisine bereket getirecek gibi görünüyor. Hasat sürecinin ardından ürünler kurutulup paketlenerek hem yurt içi hem yurt dışı pazarlara sunulacak.