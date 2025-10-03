Lipton’dan yapılan açıklamada, devir sürecinin yasal prosedür gereği Rekabet Kurulu onayına sunulduğu belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Lipton Teas and Infusions ile Öz-Gür Çay A.Ş. arasında yürütülen görüşmeler neticesinde, Rize’deki tesislerimizin mülkiyetini devretme konusunda mutabakat sağlanmıştır. Bu karar, küresel dönüşüm stratejimizin bir parçasıdır.”

“Stratejik dönüşüm süreci”

Şirket, bu adımın 2022 yılında Unilever’den ayrılarak bağımsız bir marka haline gelmesinden sonra başlayan küresel yeniden yapılanma kapsamında atıldığını ifade etti. Açıklamada, farklı ülkelerde de benzer şekilde üretim tesislerinin devredildiği vurgulanarak, “Hedefimiz en kaliteli çayı seçmek, harmanlamak ve tüketicilerle buluşturmak gibi güçlü yönlerimize odaklanmaktır” denildi.

Türkiye’de operasyonlar sürecek

Lipton, üretimden çekilmesine rağmen Türkiye pazarından çıkmadığını da özellikle belirtti. Şirket, Sakarya’da 30 milyon Euro yatırımla kurulan yeni inovasyon, harmanlama ve paketleme tesisinin faaliyetlerine devam ettiğini açıkladı.

“Türkiye’deki çay operasyonlarımız, mevcut kimliğimizle aynı kalite ve sürdürülebilirlik anlayışıyla sürecektir” ifadelerine yer verilen açıklamada, tedarik zinciri iş ortaklarıyla çalışmaların kesintisiz şekilde sürdürüleceği bildirildi.

39 yıllık üretim serüveni sona erdi

1986’dan bu yana Türkiye’de faaliyet gösteren Lipton, özellikle Karadeniz’deki tesisleriyle sektörün önemli aktörlerinden biri olmuştu. Rize’deki üretim tesislerinin Özgür Çay’a devredilmesiyle birlikte Lipton’un Türkiye’deki 39 yıllık üretim serüveni resmen sona ermiş oldu.